TV-Star Heinz Hoenig: Die Liebe traf ihn wie ein Blitz. - Seine Neue ist 34 Jahre jünger.

München (ots) - "Mit Annika kann ich mir alles vorstellen. Auchein Kind", verrät Heinz Hoenig (67) im Interview mit der ZeitschriftFRAU IM SPIEGEL. "Ich liebe Kinder über alles. Das Leben mit Annikaist ein Segen voller Rock'n'Roll. Ich bin offen für alles und weißnicht, was noch alles Tolles mit uns passieren wird." Der Verlobtendes Schauspielers, Annika Kärsten (33), geht es genauso: "Mit Heinzist irgendwie alles erreichbar. Auch noch einmal Mutter zu werden,ist durchaus möglich", so die gelernte Krankenschwester undErzieherin zu FRAU IM SPIEGEL. "Wir planen aber nichts, lassen allesentspannt auf uns zukommen."Hoenigs Kinder Paula (31) und Lucas (29) hat Kärsten, die einezwölfjährige Tochter hat, schon kennengelernt. "Wir hatten bereitseine Familienzusammenkunft, die sehr harmonisch war. Wir verstehenuns alle gut", erzählt die 33-Jährige. Hoenig: "Meine Kinder freuensich auch riesig, dass ihr Alter noch mal eine so tolle Frau gefundenhat und bald sogar wieder heiratet."Und wie kommen Heinz Hoenig und Annika Kärsten mit demAltersunterschied klar? - "Das Geburtsjahr spielt in der Liebe keineRolle, wenn die Gefühle und Visionen stimmen", sagt Heinz Hoenig."Ich kann sogar noch einen draufsetzen: Wir haben gerade zusammenunseren 100. Geburtstag gefeiert."Ein Paar sind sie seit dem 4. Juli. "Ich weiß den Tag noch ganzgenau", erinnert sich Kärsten. Heinz Hoenig: "An dem Tag gab es eineBerührung, die mir durch den ganzen Körper ging. Da ist etwaspassiert, was ich vorher noch nie so erlebt habe. Dieses Gefühl wurdeschon von Klaus Lage besungen: ,Es hat Zoom gemacht!'"Heinz Hoenig war kurz zuvor noch mit der MünchnerMedienunternehmerin Gabriele Lechner liiert. "Gabi war die erstePerson, die ich am nächsten Tag nach meinem Zoom-Gefühl angerufenhabe. Ich wollte ihr nicht verheimlichen, dass es mich voll erwischthat. Dafür mag ich Gabi viel zu sehr. Ich bin kein Typ von Spielchenund Lügen. Ich habe reinen Tisch gemacht", sagt Hoenig. "Sicher hatGabi sich unsere private Zukunft anders vorgestellt. Doch sie hatsich sehr fair verhalten. Wir bleiben freundschaftlich verbunden. Sobleibt sie meine Managerin, und ich werde auch weiterhin für Gabis,Camgaroo Award' die Filme als Jury-Mitglied begleiten."Ob er noch oft an seine verstorbene Frau Simone denkt? - "Simonewird immer ein Teil meines Lebens sein. Ich habe sie geliebt und habezwei wunderbare Kinder mit ihr. Ich habe mit Simone geredet und sieist einverstanden mit meiner neuen Liebe. Sie hat zu mir gesagt: ,HeyAlter, werde glücklich!' Ich rede auch mit meinen verstorbenenEltern. Sie haben mir alle ihren Segen gegeben."Nachdem sie sich im August verlobt haben, wollen Heinz Hoenig undAnnika Kärsten die Hochzeit nächstes Jahr stattfinden lassen. "Diesestiefe Gefühl, dass ich noch einmal heiraten möchte, ist für mich sehrüberraschend gekommen", bekennt Hoenig. "Ich wollte ja nie wiederheiraten. Ich habe noch vor kurzem gesagt, ich brauche keinenEhering, keinen Trauschein zum Glück." Doch das sei nun Schnee vongestern. Den Antrag habe er am 18.8.18 gemacht. "Annika hat gleich Jagesagt. Das Datum werde ich nie vergessen", sagt er. Das Aufgebot seischon bestellt. "Wir werden im nächsten Frühjahr in Blankenburg zumStandesamt gehen." Ob sie auch kirchlich heiraten wollen? - "Dasbehalten wir uns vor. Es ist bis zur Hochzeit noch ein halbes Jahr.Ich will die Zeit nutzen, ein bisschen für unseren großen Tag zuzaubern. Ein paar Überraschungen müssen schon sein", so Hoenig.Verlobungsringe tragen sie beim FRAU IM SPIEGEL-Interview nicht."Die sind in Arbeit", erklärt Annika Kärsten. "Weil ich keinegekauften Ringe möchte, habe ich Heinz gebeten, dass er unsereVerlobungsringe selbst schmiedet."Was sie besonders an ihrem Verlobten liebt? - "Es gibt nichts, wasich nicht an ihm schätze. Ich sehe Heinz auch nicht als Schauspieler.Natürlich kannte ich ihn aus seinen Filmen, aber das spielt für michkeine Rolle. Wir sind auf einer Wellenlänge und verstehen einander."Und was liebt er an Annika? - "Sie ist stark, fröhlich, ehrlich,ideenreich und schön", so der 67-Jährige. "Wir haben so vieleGemeinsamkeiten. Wir mögen die gleichen Dinge und sind beide Kämpfer.Wir haben ein Ziel. Bei uns gibt es auch keine Lügen." Plötzlich seier in einem ganz neuen, wunderschönen Lebensabschnitt. Er habe nichtdamit gerechnet, dass ihn die Liebe noch einmal "wie ein Blitzschlag"treffen würde. Annika sei "die Eine für immer".Kennengelernt haben sie sich durch Zufall. "Ich war fast ein Jahrlang auf der Suche nach einem Grundstück für mein Kinderhilfsprojekt'Scheune 86'. Mein Sohn Lucas brachte mich auf die Idee, das Ganze imschönen Harz, wo ich großgeworden bin, aufzuziehen. Und da fiel mirAnnika ein", erinnert sich Heinz Hoenig. "Ich habe schon seitLängerem im Internet verfolgt, dass Annika als Theaterchefin tollesKindertheater in Blankenburg macht."Er habe sie angerufen, ihr von seiner Vision mit der "Scheune 86"erzählt und sie gefragt, ob sie mitmachen möchte. "Sie war gleichbegeistert und kannte sogar ein Grundstück. Ich bin dann im März nachBlankenburg gefahren, und Annika zeigte mir die Mönchemühle, denmagischen Ort am Goldbach." Das Grundstück sei 22 000 Quadratmetergroß. "Für unser Projekt benötigen wir eine Investition in Höhe von2,5 Millionen Euro", sagt Hoenig. "Wir möchten es noch in diesem Jahrkaufen und 2019 mit der Sanierung des Areals und dem Aufbau der,Scheune 86' beginnen."Entstehen soll eine Begegnungsstätte, wo Kinder unter dem Motto"Kinder schmieden Frieden" u.a. Theater spielen, eigene Stückeinszenieren, musizieren und echtes Handwerk wie das Schmiedenerlernen können. Heinz Hoenig, der gelernter Betriebsschlosser ist,wird mit den Kindern "Friedensnägel" schmieden. "Ich möchte Kinderdazu bewegen, ihre Freizeit auch mal ohne Handys und Computer zuverbringen. Sie sollen sich selbst, die Natur und ihre Kreativitätspüren", betont der Darsteller. "Wir wollen außerdem eineBegegnungsstätte für Jung und Alt sein. Da diese Tagesprojekte undCamps Geld kosten, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.Wir freuen uns über jeden Euro, egal ob von Privatleuten oder vonFirmen."Ob Heinz Hoenig momentan als Schauspieler arbeitet? - "Ständig.Auch, wenn ich das Gefühl habe, dass es uns im Moment in Deutschlandan guten, großen Filmen fehlt. Warum auch immer. 