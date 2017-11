Hamburg (ots) - Clemens Schick, der im Bundestagswahlkampf 2017den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit der Aktion "Meine Stimmefür Vernunft" unterstützte, geht jetzt mit seiner Partei hart insGericht. Die SPD-Kampagne habe keine Früchte tragen können, so Schickim GALA-Interview (Ausgabe 45/17, ab heute im Handel). "Wie sieaufgezogen wurde, war von vornherein klar, dass sie scheitern muss.Weil die falschen Leute das Falsche gesagt haben." Angesichts deraktuellen politischen Lage mache er sich große Sorgen: "Vernunft istdas, was am meisten fehlt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell