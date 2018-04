TV-Star Barbara Wussow / Ihre Gesundheitsbausteine: Sport, Ernährung und Mineralstoffe (FOTO)

Ismaning (ots) -Barbara Wussow ruht in sich, und das macht einen Teil ihrerungemein positiven Ausstrahlung aus. Doch ist das der Wahlwienerinnicht in die Wiege gelegt. Die Schauspielerin weiß, dass Stress undAnspannung ihr zusetzen können. Das Geheimnis ihrer Vitalität basiertauf drei einfachen Bausteinen.1. Regelmäßige Bewegung"Ich bin ein Mensch, der sich gerne bewegt", verrät derTraumschiff-Star. Als Fitnessstudio-Muffel wird sie lieber an derfrischen Luft aktiv und geht regelmäßig walken. "Wenn ich da sorichtig ins Schwitzen komme, tut das gut. Zum Ausgleich nach demSport nehme ich dann Magnesium-Diasporal ein. Damit beuge ichMuskelkrämpfen vor." Ein Extratipp der 57-jährigen: Dehnübungen nichtvergessen, um die beanspruchten Muskeln zu entlasten. Übrigens: DieBewegung hilft ihr auch beim Gewichtsmanagement. "Mein Kampfgewichtliegt bei 57 Kilo, die versuche ich zu halten. Schließlich ist es jaauch gesünder, fit und schlank zu sein, die Wirbelsäule und das Herzwerden weniger belastet."2. Eine ausgewogene, gesunde ErnährungDie zweifache Mutter ist eine talentierte Hobbyköchin: "Ich kochesehr gerne, natürlich mit frischen Zutaten." Sie achtet dabei aufeine abwechslungsreiche Kost mit viel Obst und Gemüse und lässt sichbeim Kochen von der italienischen, asiatischen und natürlichösterreichischen Küche inspirieren. Einmal pro Woche gibt es bei ihrFisch. Den bereitet sie schonend in Folie mit frischen Kräutern undeinem Schuss Olivenöl zu. Eine Besonderheit, die in ihrer Familiejede Mahlzeit abrundet: "Jeden Tag gibt es eine Suppe vorweg, diewärmt den Magen."3. Die tägliche Magnesiumzufuhr"Zur Gesundheitsvorsorge gehört für mich auch eine regelmäßigeMagnesiumzufuhr", bekennt das Multitalent. Denn Barbara Wussow liebtes, viele Dinge auf einmal zu machen: "Anders würde ich das Pensum,das ich täglich bewältigen möchte, auch gar nicht schaffen." Da siedeshalb sehr aktiv ist, verbraucht sie mehr Magnesium. Die Folgeneines Magnesium-Defizits spürt sie sonst sehr schnell: Die Beine oderdas Augenlid zucken, sie ist insgesamt unruhiger und schläftschlechter ein. Übrigens: Entscheidet man sich für eineMagnesiumzufuhr, sollte man das Mineral idealerweise in Form vonorganischem Magnesiumcitrat zu sich nehmen, denn das kann unserKörper besonders gut aufnehmen (z.B. Magnesium-Diasporal, erhältlichals Trink- oder Direktgranulate und Lutschtabletten in der Apotheke).Um die Magnesiumspeicher wieder aufzufüllen empfehlen Experten einemehrwöchige Kur (4-6 Wochen). Noch mehr Informationen zum ThemaMagnesium erwünscht? Dann schauen Sie einfach unter www.diasporal.deInterviewTV-Star Barbara Wussow"Ich halte mich fit und lebe gesund - das gehört für mich zurVorsorge dazu"Ihre Gesundheitsbausteine: Sport, Ernährung und MineralstoffeBarbara Wussow ruht in sich, und das macht einen Teil ihrerungemein positiven Ausstrahlung aus. Doch ist das der Wahlwienerinnicht in die Wiege gelegt. Die Schauspielerin weiß, dass Stress undAnspannung ihr zusetzen können. Und sie ist sich auch bewusst, dasssie mit über 50 besonders gut auf sich achten muss. Im Gesprächverrät sie, worin das Geheimnis ihrer Vitalität liegt.Was tun Sie, um sich gesund und fit zu halten?Ich bin ein Mensch, der sich gerne bewegt. Zugleich bin ich einFitnessstudio-Muffel. Ich muss raus an die Luft und gehe deshalbregelmäßig walken. Wenn ich da so richtig ins Schwitzen komme, tutdas gut. Zum Ausgleich nach dem Sport nehme ich dannMagnesium-Diasporal ein. Damit beuge ich Muskelkrämpfen vor. Wichtigbeim Sport, darauf sollte jeder achten: Vergessen Sie nicht, auchDehnübungen zu machen, um die beanspruchten Muskeln zu entlasten.Sport ist ein Baustein für die Gesundheit. Tun Sie noch mehr fürsich?Ich stelle mich auch jeden Tag auf die Waage. Mein Kampfgewichtliegt bei 57 Kilo, das versuche ich zu halten. Schließlich ist es jaauch gesünder, fit und schlank zu sein, die Wirbelsäule und das Herzwerden weniger belastet.Wie halten Sie es mit der Vorsorge?Das Thema Vorsorge finde ich sehr wichtig. Ich höre da in meinenKörper hinein, spüre genau, was er braucht. Und wenn etwas nicht imLot ist, will ich genau wissen, was da grad schief läuft. Ich machejährlich einen großen Gesundheitscheck und habe keine Angst vormArztbesuch. Dass wir die Möglichkeit zu Vorsorgeuntersuchungen haben,ist doch etwas Wunderbares. Denn zu spät ist immer zu spät. Ichengagiere mich deshalb in Österreich auch bei der Brustkrebsvorsorge,um mehr Frauen dazu zu bringen, sich rechtzeitig durchchecken zulassen.Haben Sie noch einen besonderen Tipp?Zur Prävention gehört für mich auch eine regelmäßigeMagnesiumzufuhr. Denn ich liebe es, viele Dinge auf einmal zu machen,bin ein Multitasking-Mensch: Ich koche mit der Trockenhaube auf demKopf, hab dabei schon einen Kuchen im Rohr und telefoniere nebenbei.Das ist für mich ganz normal und anders würde ich das Pensum, das ichtäglich bewältigen möchte, auch gar nicht schaffen. Für mich müssteein idealer Tag 48 Stunden haben. Ich werde gerne gebraucht. Da ichdeshalb sehr aktiv bin, verbrauche ich eben auch mehr Magnesium.Nehme ich kein Magnesium, spüre ich das schnell. Dann zucken meineBeine oder mein Augenlid. Ich bin insgesamt unruhiger und schlafeschlechter.Halten Sie bei Ihrer Ernährung bestimmte Regeln ein?Ich versuche, mich abwechslungsreich zu ernähren, viel Obst undGemüse zu essen. Ich koche sehr gerne, natürlich mit frischenZutaten. Das habe das von meiner Mutter gelernt, die wunderbar kochenkonnte. Ich koche gerne österreichisch, aber auch asiatisch unditalienisch. Ich lasse mich auch gerne inspirieren. Einmal pro Wochegibt es bei uns Fisch, den packe ich dann in Folie mit frischenKräutern und einem Schuss Olivenöl. Und jeden Tag gibt es eine Suppevorweg, die wärmt den Magen. Wenn er im Spätsommer Saison hat, liebeich es Hokkaido-Kürbis zu verarbeiten. Den kann man ja mit der Schaleverputzen. Ich verrate Ihnen ein schönes Rezept: Schneiden Sie denKürbis in Spalten und marinieren Sie ihn in einer Mischung ausKnoblauch, Pfeffer, etwas Salz und Olivenöl. Dann wird er auf demBackblech im Ofen backen. Mmmh, das ist einfach köstlich.Was haben Sie immer dabei, erlauben Sie einen Blick in IhreHandtasche?Barbara Wussow lacht: Meine Handtasche ist so gepackt, dass ichdamit "jederzeit das Land verlassen könnte...." Neben den wichtigstenPapieren habe ich stets etwas Schokolade oder einen Vollkornkeksdabei. Damit die Naschkatze in mir befriedigt wird. Ich stecke auchimmer ein Büchlein ein. Und natürlich mein Handy. Denn als Mutter istes mir enorm wichtig, Kontakt zu meinen Kindern halten zu können,egal wo ich bin. Taschentücher, Schminkzeug und ein Schal gehörennatürlich auch hinein. Und ein paar Portionstütchen mit meinemSOS-Mineral Magnesium.Wenn Sie so gut auf sich achten, sind Sie also selten krank...Wenn ich mal am Boden liege, dann muss es schon etwas Heftigessein, dann habe ich mir zu viel zugemutet. Aber ich habe das Glück,von Menschen umgeben zu sein, die sich auch um mich kümmern. UnserKindermädchen gehört schon lange zur Familie. Ich habe eine sehr guteFreundin, die kennt mich in und auswendig. Und natürlich habe icheinen sensationellen Mann. Da er selbst Schauspieler ist, ist die Artunseres Lebens nichts Ungewöhnliches für ihn. Er ist für mich da, under hält auch daheim die Stellung, wenn ich mit dem Traumschiffwochenlang unterwegs bin. Das ist ein Geschenk.Wie schalten Sie am besten ab?Ich kann spät abends, wenn die Kinder schon im Bett liegen oderwenn ich nach einem Drehtag in meinem Zimmer bin, wunderbar mit einemBuch entspannen. Ich lese sehr gerne, das hilft, die Gedanken inandere Bahnen zu lenken. Zuletzt habe ich "Das geheime Leben derBäume" und "Das Seelenleben der Tiere" von Peter Wohlleben sowie"Alles kein Zufall" von Elke Heidenreich gelesen.Starporträt Barbara WussowDie Tochter des ehemaligen Burgschauspielerehepaares KlausjürgenWussow und Ida Krottendorf kam am 28. März 1961 in München zur Welt.Mit sechs Jahren zog sie mit der Familie nach Wien. Dieösterreichische Hauptstadt ist noch heute ihr Lebensmittelpunkt.Barbara Wussow studierte an der Akademie der Bildenden Künste in WienBühnenbild und Kostüm und schloss mit dem Diplom ab. Ergänzendbesuchte sie die Schauspielschule Krauss, nahm Privatunterricht beiProf. Susi Nicoletti und absolvierte diverse acting workshops beiNina Foche in Los Angeles.Ihr Schauspieldebüt gab sie im Theater in der Josefstadt in Wien.Einem breiten Publikum wurde sie ab 1984 in ihrer Rolle alsLernschwester Elke in der TV-Erfolgsserie "Die Schwarzwaldklinik"bekannt. Seitdem hat sie in zahlreichen Spielfilmen und TV-Serienmitgespielt, aber auch auf Theaterbühnen in München, Hamburg,Düsseldorf, u.a. sowie bei Lesungen ihr Können gezeigt.Seit Januar 2018 ist sie in der ZDF-Erfolgsserie "Das Traumschiff"zu sehen: Als festes Crew-Mitglied hat sie die Rolle derHoteldirektorin "Hanna Liebhold" übernommen. Seit 1990 ist BarbaraWussow mit ihrem Schauspielkollegen Albert Fortell verheiratet. DasPaar hat zwei Kinder, Nikolaus (geb. 1998) und Johanna (geb. 2005).Factsheet MagnesiumIn Deutschland leiden viele Menschen unter Magnesiummangel. DieNationale Verzehrstudie II ergab, dass jeder Vierte in Deutschlandüber die Ernährung zu wenig Magnesium zu sich nimmt. Die DeutscheGesellschaft für Ernährung rät zu einer Menge von 300 bis 400Milligramm Magnesium pro Tag. Sportler, aber auch Menschen, die unterstarkem Stress stehen, eine Diät machen, Schwangere, Stillende undDiabetiker haben ein erhöhtes Risiko für ein Magnesiumdefizit. EineUnterversorgung kann sich durch nächtliche Wadenkrämpfe, aber auchdurch Muskel- und Lidzucken, Verspannungen im Bereich von Schultern,Rücken oder Nacken, Konzentrationsschwäche und eine erhöhteReizbarkeit bemerkbar machen. Was viele nicht wissen: EineMagnesium-Unterversorgung kann sogar Herzrhythmusstörungenbegünstigen. Und Untersuchungen belegen: Auch Patienten mit Migräneund Fibromyalgie haben oft Magnesiummangel. Entscheidet man sich füreine Magnesiumzufuhr, sollte man das Mineral idealerweise in Form vonorganischem Magnesiumcitrat zu sich nehmen, denn das kann unserKörper besonders gut aufnehmen (z.B. Magnesium-Diasporal, erhältlichals Trink- oder Direktgranulate und Lutschtabletten, in derApotheke). Um die Magnesiumspeicher wieder aufzufüllen, empfehlenExperten eine mehrwöchige Kur (4-6 Wochen). Noch mehr Informationenerwünscht? Dann schauen Sie einfach unter www.diasporal.dePressekontakt:Angelika LempWEDOpress GmbH65824 SchwalbachTel.: 06196-9519968 Fax: 06196-9519970E-Mail: angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell