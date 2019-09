TV-Spot für CO2-neutrale, kompostierbare Kaffeekapseln von My-CoffeeCup / Start-up UniCaps unterstreicht, grüne Alternative zu Alu- und Plastikkapseln zu sein

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (Oder) (ots) - Mit einem neuen TV-Spot wirbt dasStart-up UniCaps für CO2-neutralen Bio-Kaffee in der kompostierbarenBio-Kapsel von My-CoffeeCup. Das Unternehmen knüpft damit an denErfolg des ersten TV-Spots im Frühjahr dieses Jahres an, dereingängige, plakative Slogan des Spots lautet unverändert: "StopptAlu! Stoppt Plastik!"Dirk N. Tillmann, Geschäftsführer von UniCaps: "My-CoffeeCup istdie grüne Alternative zu Kaffeekapseln aus umweltschädlichemAluminium und Plastik. Unser Kaffee stammt ausschließlich ausbiologischem Anbau, die Kapseln sind biologisch abbaubar undKompost-tauglich, unsere gesamte Wertschöpfungskette ist CO2-neutral.All das unterstreicht der neue TV-Spot, der optisch den erfolgreichenSpot aus dem Frühjahr aufgreift. Wir wollen so eine noch größere Zahlan Verbrauchern erreichen, denen das Klima und dieUmweltverträglichkeit komfortabler Produkte genauso wichtig ist wieuns."Die Kaffeekapsel-Produktion von UniCaps ist zertifiziertCO2-neutral: Einige Prozesse wie etwa die Herstellung derKapselhüllen erfolgen allein unter Einsatz von Wasserkraft. Fürandere Produktionsschritte wie die Ernte oder den Transport desKaffees erwirbt UniCaps Klimazertifikate zur Kompensation, derenErlös in kontrollierte Projekte zur Aufforstung deutscher Wälderfließt. Dirk N. Tillmann: "Klimaverträglichkeit spielt im Alltagvieler Menschen eine immer wichtigere Rolle. Wir wollen als Beispielfür einen neuen Nachhaltigkeitsstandard in der Industrie vorangehen."Der TV-Spot ist ab sofort bis Dezember u.a. auf den FernsehkanälenSat.1, Pro 7 und Kabel 1 zu sehen. Zusätzlich wirbt UniCaps mit demSpot im Internet und in den sozialen Medien. Kunden könnenKaffeekapseln von My-CoffeeCup im Online-Shop unter my-cups.de, beiAmazon, sowie in mehr als 10.000 Geschäften in Deutschland erwerben,darunter REWE, dm und Kaufland.Über UniCapsDie UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann gegründet. DasStart-up beschäftigt rund 25 Mitarbeiter. Mit den Marken My-CoffeeCupund My-TeaCup bietet UniCaps Bio-Kaffee und Bio-Tees inzertifizierten kompostierbaren Bio-Kapseln an. Die Kapseln sind imstationären Handel u.a. bei REWE, dm, Kaufland, Hit Dohle, Tegut,regional bei Edeka, Globus und Metro erhältlich. Online lassen sichdie Kapseln auf my-cups.de und bei Amazon beziehenAnsprechpartner für Medienvertreter:Bernstein Group für UniCaps GmbHRalf KunkelTel.: +49 30 2757 23 21E-Mail: kunkel@bernstein-group.comOriginal-Content von: UniCaps, übermittelt durch news aktuell