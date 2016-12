TV Spielfilm: Streaming-Angebot wird persönlich / Neuer Fokus auf Video-on-Demand

Hamburg (ots) - Der Streaming-Dienst von TV Spielfilm ergänztseine redaktionellen Empfehlungen ab sofort um personalisierte Film-und Serientipps. Zusätzlich zu den bewährten Einschätzungen der TVSpielfilm-Redaktion erhalten Nutzer fortan auch Vorschläge, die aufdem eigenen Nutzungs- und Sehverhalten basieren. Das Angebot rücktkünftig außerdem Video-On-Demand-Inhalte stärker in den Mittelpunkt.Burkhard Graßmann, Geschäftsführer von BurdaNews: "Die Kombinationaus redaktionellen und personalisierten Empfehlungen ist am Markteinzigartig. TV Spielfilm ist damit der Navigator imBewegtbild-Dschungel - einerseits für Live-TV, künftig aber auchzunehmend für Mediatheken und Video-on-Demand-Inhalte. Wir passen dasAngebot dem Nutzungsverhalten unserer Konsumenten stetig an undfokussieren uns deshalb in Kürze noch stärker auf zeitversetztenon-lineare Inhalte."Für Nutzer machen sich die Neuerungen folgendermaßen bemerkbar:Die App wurde optisch komplett überarbeitet. Der Start-Screen zeigtnun nicht mehr nur die "Aktuellen Highlights" auf Basis desExperten-Urteils der Redaktion - sie werden ergänzt um dieAlgorithmus-Tipps. Auch unter der Detailbewertung eines Films odereiner Serie empfiehlt TV Spielfilm-Streaming seinen Nutzern nunInhalte, die den persönlichen Interessen ähneln. Außerdem können Userin Kürze einsehen, bei welchen Video-on-Demand-Plattformen sie denContent zeitlich unabhängig konsumieren können.Pressekontakt:Alice SchwetzSenior PR Manager BurdaNewsPressesprecherin FocusCorporate CommunicationsTel: +49 (0)89/9250 3067alice.schwetz@burda.comOriginal-Content von: TV SPIELFILM, übermittelt durch news aktuell