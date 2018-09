Berlin/Bonn (ots) - Am Samstag, dem 29. September 2018, ruft dasZDF zur Hilfe für krebskranke Menschen auf. Um 20.15 Uhr startet diegroße Spendengala "Willkommen bei Carmen Nebel" live aus dem VelodromBerlin. Dabei bittet Carmen Nebel, Botschafterin der DeutschenKrebshilfe, um Spenden für die gemeinnützige Organisation.Unterstützt wird sie von Stars wie Barbara Schöneberger, Heino,Andreas Gabalier, Vanessa Mai und vielen anderen mehr.Für Carmen Nebel ist es eine Herzensangelegenheit, sich fürkrebskranke Menschen einzusetzen: "Rund 500.000 Menschen erkrankenjedes Jahr neu an Krebs - und es kann es jeden von uns treffen. Darumist die Arbeit der Deutschen Krebshilfe so wichtig. Dabei geht es umForschung und bestmögliche Behandlung und Versorgung der Patienten,aber auch darum, sie nicht alleine zu lassen, ihnen und ihrenFamilien Anteilnahme und Fürsorge entgegenzubringen", so die beliebteTV-Moderatorin, die seit März 2010 als Botschafterin der DeutschenKrebshilfe aktiv ist.Im letzten Jahr kamen durch die Benefizgala über 3,5 MillionenEuro für die Deutsche Krebshilfe zusammen. Damit wurden Projekte zurVerbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie,medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung gefördert. Seitnunmehr zehn Jahren sind die Zuschauer der Live-Sendung "Willkommenbei Carmen Nebel" zugunsten der Deutschen Krebshilfe wichtigeMitstreiter im Kampf gegen den Krebs. Sie haben mit ihrer Spende dazubeigetragen, vielen Krebspatienten zu helfen.Während der ZDF-Gala und anschließend noch bis 24 Uhr sowie amSonntag von 9 bis 13 Uhr können die Zuschauer telefonisch spendenunter der Aktionstelefonnummer 01802 10 10 30 (6 Cent pro Anruf ausdem deutschen Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus demMobilfunknetz) oder über die Faxnummer 01 80/2 10 10 50. DasSpendenkonto der Deutschen Krebshilfe lautet: 91 91 91 bei derKreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99), IBAN: DE65 3705 0299 0000 919191, BIC: COKSDE 33XXX.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell