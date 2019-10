TV-Show im Anmarsch! Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen präsentieren Live-Show am Samstag auf einer Bochumer Straße - und auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -Auf die Plätze, fertig, Kamera ab! Die Vorbereitungen für "DieLive-Show bei dir zuhause" laufen auf Hochtouren: Auf einer BochumerStraße entsteht derzeit die "ProSieben-Arena", in der SpielführerSteven Gätjen und Matthias Opdenhövel zwei Familien auf offenerStraße gegeneinander antreten lassen - am Samstagabend live aufProSieben. Unterstützt von prominenten Mitkämpfern, stehen sich dieFamilien in der Ruhrpott-Metropole in zahlreichen Sport-, Spaß- undGeschicklichkeitsspielen gegenüber. Mal auf der Straße, mal in ihreneigenen Wohnungen. Als Music-Acts sorgen Wanda und Max Giesinger mitLotte für "private" Konzertmomente in den Häusern der Familien.Kommentiert wird der Live-Wettkampf von Elmar Paulke.Das sagen die prominenten Spielführer:Matthias Opdenhövel: "Shows in einem perfekt ausgeleuchtetenStudio gibt es viele. Aber eine Samstagabend-Show direkt aus denWohnzimmern der Zuschauer zu machen, ist ein großes Abenteuer. Ichbin ein großer Fan von Live-Shows: Es wird nichts glattgebügelt imSchnitt, alles ist unmittelbar, und der Zuschauer hat viel mehr dasGefühl, direkt im Geschehen zu sein."Steven Gätjen: "Wir kommen zu unseren Zuschauern direkt nachHause. Alles ist live, ohne doppelten Boden - das wird ein großerSpaß, bei dem alles dabei ist, was ich am Live-Fernsehen so liebe:Emotionen, Spannung, Überraschungen!"Diese Familien treten an:Krankenschwester Anja (45) tritt an der Seite ihres Mannes Marc(40, Vertriebsaußendienstler) und Bruder Dennis (38,Maschinenbau-Techniker) gegen ihre Nachbarn Aylin (24, Studentin),Bruder Levent (27, Mechatroniker) und Vater Resat (51, Ingenieur) an."Mein Credo lautet immer: Raus aus der Komfortzone. Diese TV-Show isteine einmalige Chance, die ergreifen wir", sagt Anja. Aylin sagt:"Jeder von uns hat ein anderes Talent, das macht uns unschlagbar:Mein Bruder ist die Sportskanone, mein Vater ist unser Brain undbeide zusammen sind handwerklich extrem begabt und richtige Tüftler.Ich bin auch recht sportlich und behalte in brenzligen Situationendie Nerven. Wir sind ein überzeugendes Gesamtpaket.""Die Live-Show bei dir zuhause" - am 12. Oktober 2019 um 20:15 Uhrlive aus Bochum auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi Lindlbauer Tel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell