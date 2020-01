TV-Show-Analyse: In dieser Sendung wird am meisten Geld ausgeschüttet

Berlin (ots) -- Informationsplattform analysiert sämtliche 2019 ausgestrahltenSendungen von 17 deutsche Quiz- und Gaming-Shows- Bei "Wer wird Millionär?" gewinnen die Kandidaten mit Abstand ammeisten Geld- Männer gewinnen im Schnitt deutlich höhere Summen als FrauenZahlreiche Quiz- und Gaming-Shows in Deutschland bieten ihren Kandidaten dieMöglichkeit, in kurzer Zeit ein kleines Vermögen zu verdienen. Doch welchedeutsche TV-Show schüttet eigentlich die höchsten Gewinne aus? Dieser Frage istdie Informationsplattform www.onlinecasinosdeutschland.com auf den Grundgegangen. Dafür hat das Unternehmen sämtliche im Jahr 2019 ausgestrahltenSendungen von 17 deutschen TV-Shows ausgewertet.Bei diesen Sendungen gibt es die höchsten GewinneDemnach wurden im letzten Jahr allein bei "Wer wird Millionär?" rund 4,3Millionen Euro ausgeschüttet. Damit landet die seit 20 Jahren von Günther Jauchmoderierte Sendung mit Abstand auf Platz eins des Rankings. Dahinterpositionieren sich "Genial Daneben - Das Quiz" (941.500 Euro) sowie die ARD-Show"Wer weiß denn sowas?" (771.098 Euro). Die Sendungen Quizduell (752.500 Euro)und "Schlag den Star" (600.000 Euro) komplettieren die Top fünf des Rankings.Insgesamt erreichen die Plätze zwei bis fünf jedoch nicht einmal gemeinsam dieAusschüttungssumme von "Wer wird Millionär?". Das liegt unter anderem daran,dass im September 2019 zum ersten Mal seit vier Jahren ein WWM-Kandidat dieMillionenfrage richtig beantwortete. Dadurch zahlte RTL allein in dieser Sendungmehr Geld aus als alle anderen analysierten Shows jeweils im gesamten Jahr.Gewinne pro Minute Sendezeit: In dieser Statistik mischen ProSieben und das ZDFmitAuch, wenn man die ausgezahlte Gewinnsumme ins Verhältnis zur Sendezeit setzt,ist "Wer wird Millionär?" der klare Sieger des Rankings: 1348 Euro gewinnen dieKandidaten hier im Schnitt pro Minute. In dieser Statistik landet dieProSieben-Sendung "Renn zur Million ... wenn Du kannst" auf Rang zwei (722 Europro Minute), gefolgt von "Der Quiz Champion" (417 Euro pro Minute).Obwohl bei "Genial Daneben - Das Quiz" im Jahr 2019 insgesamt am zweitmeistenGeld ausgeschüttet wurde, gibt es gemessen an der Sendezeit die niedrigstenGewinne: Nur 85 Euro werden im Schnitt pro Minute Sendezeit an die Gewinner derSendung verteilt. Bei keiner anderen analysierten Sendung liegt dieser Wertunter 100 Euro.Männer gewinnen deutlich höhere Beträge als FrauenInsgesamt sind rund 61 Prozent aller Gewinner der analysierten Shows männlich.Zudem sichern sich die Männer im Schnitt die höheren Gewinne: So erhielten dieHerren der Schöpfung sendungsübergreifend durchschnittlich 9841 Euro pro Person.Die weiblichen Kandidaten kommen im Schnitt auf 40 Prozent weniger: 5963 Europro Person. Einzig in vier Sendungen erzielen die Frauen pro Kandidat höhereGewinne - allesamt Quiz-Sendungen: "Da kommst Du nie drauf!", "Gefragt -Gejagt", "Quizduell" und "Hirschhausens Quiz des Menschen".Sämtliche relevanten Daten sowie Informationen zur Untersuchungsgrundlage stehenunter dem nachfolgenden Link zur Verfügung: http://ots.de/H1OSAHÜber OnlineCasinosDeutschland.comOnlineCasinosDeutschland.com ist eine Online-Informationsplattform fürverantwortungsvolles Glücksspiel in Deutschland. Auf der Website der Plattformwerden regelmäßig Neuigkeiten, Testberichte und sonstige Informationen aus derWelt des Glücksspiels veröffentlicht. Außerdem gibt es auf der SeiteInformationen und Hilfsangebote zum Thema Spielsucht.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.30.403647.607Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138823/4493440OTS: OnlineCasinosDeutschland.comOriginal-Content von: OnlineCasinosDeutschland.com, übermittelt durch news aktuell