TV-Serie The Vikings geht in letzte Runde / Wikinger-Epos wurde im Süden Irlands gedreht

Am 5. Dezember startet die finale Staffel zur weltweitbeachteten TV-Serie The Vikings in Deutschland. Auf Amazon Prime können die Fansder Wikinger-Saga verfolgen, wie die Abenteuer von Ragnar Lothbrock (RagnarLodbrok) und seinen Gefährten weitergehen. Mittlerweile gehört die 2013gestartete Serie zu den Top Ten der meistgesehenen Serien weltweit.Gedreht wurde in der Republik Irland: in den Ashford Studios und in den WicklowMountains. Ideengeber Michael Hirst begründet die Wahl der Film Locations damit,dass die Wikinger vor mehr als 1000 Jahren den Osten Irlands besiedelt haben.Die Wicklow Mountains seien entsprechend authentisch und einfach magisch. Irlandbietet für alle Anforderungen den passenden Drehort: Sei es der kristallklareWasserfall, an dem Ragnar seine spätere Frau erstmals trifft, sei es die HeimatKattegat - alles gedreht in Irland. Als Drehort dienten hier der PowerscourtWasserfall und die Wicklow Mountains um den Lough Tay.Doch nicht nur Michael Hirst und die Serien-Fans haben sich in die LandschaftIrlands verliebt. Auch die Darsteller sind begeistert, wie Jordan Patrick Smith(Ubbe) und Georgia Hirst (Torvi) bestätigen. Beide haben Irland als zweiteHeimat angenommen und fühlen sich der grünen Insel verbunden.Wer noch tiefer in die Historie einsteigen will, kann dem Wikinger-Erbe imViking Triangle auf den Grund gehen. Hier machen mehrere hervorragende Museendie Wikingergeschichte erlebbar. Das Waterford Treasures bietet mehrereAnlaufpunkte in der ältesten Stadt Irlands und lockt unter anderem mit demViking Virtual Reality Adventure.Übrigens diente die Insel Irland schon häufiger als Drehort für Filme undSerien. Eine Auflistung finden Sie hier.Links: https://media.ireland.com/de-de/news-releases/local/german/2019/e-zine-december-2019/the-vikings-tv-serie-geht-in-seine-letzte-rundeJordan Patrick Smith (Ubbe Lothbrok): www.youtube.com/watch?v=ysSR-vuKtcg&t=5sGeorgia Hirst (Torvi): www.youtube.com/watch?v=sRCCKvAHe7I&t=2swww.ireland.com/de-de/aktivitaeten/sehenswürdigkeiten-kulturelles-erbe/historisches-irland/artikel/viking-trianglewww.waterfordtreasures.comwww.kingofthevikings.comwww.ireland.com/de-de/artikel/irland-auf-der-leinwand