TV-Saison 2017: SUPER RTL ab Herbst mit neuen DreamWorks-Serien und dem Comeback eines Show-Klassikers

Köln (ots) - Der Kölner Sender SUPER RTL wird sein Kinderprogrammab Herbst um einige vielversprechende Neustarts erweitern. Neben denDreamWorks-Serienhighlights Trolljäger und Spirit: wild und freisteht die Rückkehr des Super Toy Club in den Startlöchern. DieAnimationsformate Zak Storm, E-Di 3000 und Grizzy und die Lemmingerunden das Paket ab.Den Super Toy Club (Deutschland 2017, ab 22. September, immerfreitags und samstags um 19:45 Uhr, 15 Episoden) moderiert FlorianAmbrosius, der seit Jahren zu den Gesichtern des Senders zählt("D.I.E. Detektive im Einsatz", "TOGGO United" sowie dieursprüngliche Version von "WOW Die Entdeckerzone"). Auch außerhalbdes TV-Programms war Ambrosius für SUPER RTL aktiv und präsentierteunter anderem die deutschlandweite Eventshow "TOGGO Tour". Dieursprüngliche Version des Super Toy Club wurde zwischen 1999 und 2005ausgestrahlt und brachte es auf über 120 Episoden. NebenSpieleklassikern wie Kristallica oder Meteorido sorgte vor allem dasSuper Toy Race (das Siegerteam darf für begrenzte Zeit mit einemEinkaufswagen durch ein Spielzeuggeschäft fahren und diesen mitArtikeln ihrer Wahl befüllen) für Begeisterung bei den Kindern undherausragende Einschaltquoten am Vorabend; und ist auch beim Comebackfester Bestandteil des Konzepts. Als Produktionsfirma ist UFA Show &Factual für die Umsetzung verantwortlich.Geschäftsführer Claude Schmit: "Auf die Neuauflage unseresKultformats Super Toy Club, das viele Eltern noch aus ihrer eigenenKindheit kennen, freue ich mich ganz besonders. Wir glauben fest andas Konzept und werden es auf den neuesten Stand bringen.Unterhaltsame Shows für Kinder sind in der heutigen Fernsehlandschaftäußerst rar gesät, weshalb wir dem Genre gern neue Impulse verleihenmöchten."Programmdirektor Carsten Göttel zu den weiteren Formaten: "DieAnimationsserie Trolljäger (USA 2016) ist für mich ein Highlight ausunserem Output-Deal mit DreamWorks Animation und wird ab Herbst ihreTV-Premiere feiern. Unsere Zuschauer dürfen sich auf innovative undhumorvolle Fantasy-Kost von Hollywood-Regisseur Guillermo Del Torofreuen, die zudem optisch herausragend umgesetzt wurde." Held derSerie ist Jim, der eines Tages von einem magischen Amulett alsNachfolger des legendären Trolljägers auserkoren wird. Von nun an istes seine Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen den Welten der Trolleund Menschen zu wahren.Die DreamWorks-Serie Spirit: wild und frei (USA 2016, ab 9.September, immer freitags und samstags um 18.15 Uhr, 13 Episoden)basiert auf einem Oscar-nominierten Zeichentrickfilm. Das aufgeweckteMädchen Lucky ist äußerst unglücklich, als es mit ihrem Vater aufsLand zieht - mitten in den Wilden Westen. Doch schon bald lernt LuckyPru und Abigail kennen und freundet sich mit ihnen an. Die neueHeimat scheint besser zu sein als erwartet. Als Lucky kurze Zeitspäter auf den wilden Mustang Spirit trifft, weiß sie sofort, dassder ungezähmte Hengst ein Freund fürs Leben sein wird.Protagonist der CGI-Serie Zak Storm (Frankreich 2016) ist einjunger Surfer, der durch Zufall Kapitän eines Piratenschiffs wird.Mit Hilfe seiner bunt zusammengewürfelten Crew und des sprechendenSchwerts Calabrass, das ihm unglaubliche Kräfte verleiht, fordert erdie Bösewichte des Bermuda-Dreiecks heraus und trotzt auf seinerReise nach Hause zahlreichen Gefahren. Das Format wurde gemeinsam vonden französischen Animationsexperten Zagtoon und Method entwickeltund besticht durch actionreiche Abenteuer, gepaart mit einerExtraportion Piratenhumor.Bei E-Di 3000 (Kanada 2017) von DHX Media ist der Ausgang derAbenteuer von Protagonist Chuck alles andere als vorhersehbar. DerClou des neuartigen Formats: E-Di 3000, der Roboterfreund von Chuck,gibt ihm an bestimmten Stellen der Geschichte die Möglichkeit,verschiedene Richtungen einzuschlagen. Chuck darf aus drei möglichenEntscheidungen wählen, was der Serie einen ganz eigenen Charakterverleiht.Grizzy und die Lemminge (Frankreich 2016, ab 15. September, immertäglich um 19.45 Uhr, 26 Episoden) leben in einem kanadischenNaturpark und streiten sich vehement um das Haus des Parkrangers.Während der Grizzlybär es vor allem zum Entspannen und zum Haltenausgiebiger Nickerchen nutzen möchte, toben die Lemminge sich hieraus und sehen das Haus als ihren ganz persönlichen Freizeitpark -sehr zum Leidwesen des Ruhe suchenden Bären. Das hochwertig animierteCGI-Format besitzt dank abwechslungsreicher Geschichten und einergroßen Prise Slapstick-Humor absolutes Kultpotenzial. Neue Staffelnder Erfolgsformate Dragons, PAW Patrol, Inspektor Gadget, Bob derBaumeister sowie der Eigenproduktionen WOW Die Entdeckerzone undEinfach tierisch runden das Angebot ab.Im Filmbereich dürfen sich die SUPER RTL Fans auf zahlreicheAnimations-Highlights freuen. Neben Hollywood-Blockbustern wie Ich -Einfach unverbesserlich, Kung Fu Panda 2 und Madagascar 3 werden inder kommenden TV-Saison auch zahlreiche Free-TV-Premieren beim KölnerSender zu sehen sein. Dazu zählen Independent-Perlen wie Der kleineVampir, Die Schneekönigin 3, Robinson Crusoe oder Sam - Ein fastperfekter Held. Klassiker wie die Asterix-Filme sind zudem weiterhinein fester Bestandteil des Programms.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 91 55 - 1012Fax: +49 (0) 221 / 91 55 - 1019kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell