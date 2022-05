TV-Quoten: Mehr als fünf Millionen sehen 'Barcelona-Krimi'

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Der "Barcelona-Krimi" im Ersten ist am Donnerstagabend die erfolgreichste Primetime-Sendung gewesen. Die Episode "Der Riss in allem" mit Anne Schäfer und Clemens Schick schalteten ab 20.15 Uhr 5,25 Millionen Menschen (20,2 Prozent Marktanteil) ein. Das ZDF strahlte die Comedyserie "Wendehammer" mit Friederike Linke und Meike Droste aus, 2,96 Millionen (11,5 Prozent) waren am Bildschirm dabei. RTL hatte ein "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Special in Spielfilmlänge zum 30. Serien-Jubiläum im Programm, 2,75 Millionen (11,1 Prozent) sahen zu.

Bei der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" guckten 1,72 Millionen (7,5 Prozent) zu. Sat.1 hatte die Kochshow "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" zu bieten, das wollten 880 000 (3,5 Prozent) sehen. Den amerikanischen Science-Fiction-Film "Pacific Rim: Uprising" auf Vox holten sich 780 000 Leute (3,1 Prozent) ins Haus. Bei der RTLzwei-Reportagereihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" saßen 680 000 Menschen (2,7 Prozent) vor der Mattscheibe. Mit der Kabel-eins-Dokureihe "Über Geld spricht man doch!" verbrachten 610 000 Männer und Frauen (2,4 Prozent) den Abend. Die ZDFneo-Reportage "Trennungskinder - Wenn Eltern auseinandergehen" hatte 180 000 Zuschauer (0,7 Prozent)./bok/DP/stw