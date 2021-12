TV-Quoten: 'Ein Hauch von Amerika' verhilft dem Ersten zum Sieg

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - ARD und ZDF haben sich am Mittwochabend ein knappes Rennen um die beste Quote geliefert. Die Historienserie "Ein Hauch von Amerika" im Ersten führte dabei knapp. 4,40 Millionen (14,5 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr die Ereignisse in einer pfälzischen Kleinstadt in der US-Besatzungszone. Die ZDF-Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" mit Carmen Nebel wollten 4,23 Millionen (14,3 Prozent) sehen. Das "RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise - Neuer Lockdown?" interessierte 2,17 Millionen Zuschauer (7,1 Prozent).

Die vielgelobte ProSieben -Sendung "Joko & Klaas live" zum Thema Corona mit einem Überraschungsauftritt des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz sahen insgesamt 1,92 Millionen (6,3 Prozent); bei der Gruppe im Alter zwischen 14 und 49 waren es 1,51 Millionen (19,2 Prozent). RTLzwei zeigte den Actionthriller "London Has Fallen" mit Gerard Butler, Aaron Eckhart und Morgan Freeman, 1,88 Millionen (6,3 Prozent) guckten zu. Die Sat.1-Dokusoap "Hochzeit auf den ersten Blick" holten sich 1,44 Millionen (5,5 Prozent) ins Haus.

ZDFneo strahlte den Münster-Krimi "Wilsberg: 90-60-90" mit Leonard Lansink und Oliver Korittke aus - 1,35 Millionen (4,5 Prozent) waren am Bildschirm dabei. Kabel eins hatte die Komödie "Keinohrhasen" mit Til Schweiger und Nora Tschirner im Programm, so verbrachten 910 000 Leute (3,2 Prozent) den Abend. Die Vox-Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben" mit Peter Kurth hatte 900 000 (3,0 Prozent) Zuschauer./bok/DP/ngu