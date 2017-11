München (ots) -- Neue eigenproduzierte HISTORY-Dokumentation von ProduzentEmanuel Rotstein- Neben Hannes Jaenicke reisten weitere prominentePersönlichkeiten, darunter Christian Berkel, Ulrike Folkerts,Clemens Schick, Aglaia Szyszkowitz und Esther Schweins, an Orterund um den Globus, um Menschen zu treffen, die sich für denErhalt von Kultur einsetzen: die "Hüter der Geschichte"- TV-Weltpremiere am kommenden Sonntag, 26. November 2017, aufHISTORY; drei 45-minütige Teile immer sonntags um 21.50 Uhr- Hannes Jaenicke: "Die Kultur ist die Grundlage des menschlichenZusammenlebens, die Grundlage unserer Zivilisation. Ein Angriffauf sie ist ein Angriff auf unser Leben."In der dreiteiligen Dokumentation von HISTORY Deutschland"Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" nehmen Hannes Jaenickeund weitere prominente Unterstützer die Angriffe auf dieKulturstätten von Palmyra, Nineveh und Nimrud zum Anlass, an Ortenrund um den Globus der Frage auf den Grund zu gehen, wie die Menschenihre kulturelle Identität erhalten können. Neben Hannes Jaenicketreffen Ulrike Folkerts, Christian Berkel, Clemens Schick, EstherSchweins und Aglaia Szyszkowitz weltweit Persönlichkeiten, die ihreStimme gegen die Zerstörung von Kultur und Menschheitserbe erhebenund sich auf vielfältige Weise aktiv für ihren Erhalt einsetzen: vomkanadischen Native American Chief Robert Joseph über den bosnischenSchauspieler, Schriftsteller und Kabarettisten Josip Pejakovic inSarajevo bis zu Chum Mey, einem der wenigen Überlebenden desFoltergefängnisses S21 im Phnom Penh, Kambodscha.Emanuel Rotstein, Director Production von HISTORY Deutschland undAutor sowie Executive Producer von "Guardians of Heritage": "In derDokumentation gehen wir den Fragen nach, was die Zerstörung vonKultur und Geschichte, wie wir sie gegenwärtig in Syrien und im Irakerleben, für uns alle bedeutet und wie wir das kulturelle Erbe unddas Wissen um unsere Geschichte für künftige Generationen erhaltenkönnen. Die dreiteilige Dokumentation illustriert diesen dramatischenKampf in Jetztzeit.""Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" führt dieHISTORY-Zuschauer an Kulturstätten in Jordanien, Kambodscha, den USA,Kanada, Bosnien und Herzegowina, Israel, Polen, Spanien und zuwichtigen Institutionen, die für den Erhalt kultureller Vielfalt vonzentraler Bedeutung sind, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitzin Berlin, die UNESCO in Paris und der InternationaleStrafgerichtshof in Den Haag.Hannes Jaenicke: "Die Kultur ist die Grundlage des menschlichenZusammenlebens, die Grundlage unserer Zivilisation. Ein Angriff aufsie ist ein Angriff auf unser Leben. Die Menschheitsgeschichte zeigt:Wo Kultur mutwillig zerstört wird, wo Erinnerungen und Traditionen,Bräuche und Sprachen ausgelöscht werden, ist Völkermord nicht weit.Der Kampf um die Kultur ist ein Kampf für den Frieden und um dieZukunft der Menschheit, ein Kampf, der uns alle etwas angeht."Über die Dreharbeiten und prominenten UnterstützerDie Dreharbeiten zur neuen Eigenproduktion von HISTORY begannen imMärz 2017 mit Hannes Jaenicke in Jordanien, wo im Flüchtlingscamp vonZaatari mehr als 80.000 syrische Flüchtlinge leben. Der Schauspieler,Autor und Aktivist traf dort unter anderem Ahmad Hariri, den Leiterdes Projekts "Art from Zaatari", das sich dem Ziel verschrieben hat,kulturelle Schätze und Stätten in Modellgröße nachzubauen, dasFlüchtlingscamp mit Kunst zu verschönern und die Bewohner von Zaataridazu ermutigt, sich künstlerisch mit ihrem Erlebtenauseinanderzusetzen. In Berlin besuchte Jaenicke zudem das Denkmalfür die ermordeten Juden Europas und sprach auf der Museumsinsel mitProf. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung PreußischerKulturbesitz. Die Geschichte des Gemäldes "Guernica" von PabloPicasso führte Hannes Jaenicke nach Madrid, wo er darüber hinaus dasTeam von "Factum Arte" traf, das sich dem Erhalt kultureller Schätzewidmet.Der Schauspieler Clemens Schick reiste für HISTORY nachKambodscha, wo er den tiefen kulturellen Wunden auf den Grund geht,die die Schreckensherrschaft der Roten Khmer hinterlassen hat. Ertraf auf Überlebende des brutalen Regimes und auf Menschen, die diekambodschanische Kultur in der Kunst wie in der Architektur zukonservieren versuchen.Christian Berkel reiste für "Guardians of Heritage" nach Jerusalemin Israel und nach Lodz in Polen. Vor Ort machte sich der Sohn einerjüdischen Mutter ein Bild vom vielseitigen kulturellen Erbe imHeiligen Land und dem Umgang mit jüdischer Geschichte - und begegnetedamit auch seinen eigenen familiären Wurzeln.Ulrike Folkerts begab sich auf den nordamerikanischen Kontinent,wo verschiedene Stämme amerikanischer Ureinwohner für die Bewahrungihrer kulturellen Identität kämpfen. In Vancouver traf sie ChiefRobert Joseph, der die noch bis 1994 betriebenen "ResidentialSchools" überlebte. Auf den internatsähnlichen Schulen sollten Kinderder kanadischen Ureinwohner durch physische und psychische Gewaltzwangsintegriert werden. Viele kamen durch die Bedingungen ums Leben.In Seattle begegnete Ulrike Folkerts einem Vertreter derQuinault-Indianer, deren Kulturstätten durch den Klimawandel starkbedroht sind.Die österreichische Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz befasstesich in Sarajevo in Bosnien und Herzegowina mit der Geschichte desehemaligen Rathauses und heutigen Nationalbibliothek des Landes"Vijecnica" und besuchte vor Ort den Friedhof Mezarje Stadion, aufdem tausende Opfer des Bosnienkrieges begraben liegen, sowie dasOlympische Gelände.Esther Schweins begab sich für die HISTORY-Produktion in Berlinauf die Museumsinsel und schaute sich ein besonderes Projekt namens"Multaka: Treffpunkt Museum" an. Dabei handelt es sich um einPilotprojekt, im Zuge dessen 30 Geflüchtete aus Syrien und dem Irakzu Museums-Guides ausgebildet wurden, um anschließend anderenGeflüchteten verschiedene Kulturen in ihrer gemeinsamen Muttersprachenäher zu bringen.Über die ProduktionHISTORY Deutschland realisierte "Guardians of Heritage - Hüter derGeschichte" inhouse. Als Produzent, Autor und Regisseur ist EmanuelRotstein, Director Production von HISTORY und dem Schwestersender A&Eim deutschsprachigen Raum, für die neue Dokumentation verantwortlich.Als weiterer Regisseur ergänzten Raphael Lauer und als weitereProducerin Petra Thurn das HISTORY-Team."Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" ist in drei45-minütigen Teilen ab kommenden Sonntag, 26. November 2017, alsexklusive TV-Weltpremiere auf HISTORY zu sehen.Die Ausstrahlungstermine im Überblick:- Teil 1: "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte: Kampf derKultur" (mit Hannes Jaenicke in Jordanien und Spanien sowieAglaia Szyszkowitz in Bosnien und Herzegowina); TV-Weltpremieream Sonntag, 26. November 2017, um 21.50 Uhr- Teil 2: "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte: Niewieder" (mit Christian Berkel in Polen, Clemens Schick inKambodscha, Hannes Jaenicke in Berlin und Christian Ude inMünchen); TV-Weltpremiere am Sonntag, 3. Dezember 2017, um 21.50Uhr- Teil 3: "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte: Lernenaus der Vergangenheit" (mit Ulrike Folkerts in Nordamerika,Christian Berkel in Israel, Esther Schweins in Berlin und HannesJaenicke in Spanien und den Niederlanden); TV-Weltpremiere amSonntag, 10. Dezember 2017, um 21.50 UhrPay-TV-Kunden von Sky haben die Möglichkeit, alle drei Teile derDokumentation ab Erstausstrahlung bis einschließlich 9. Januar 2018per Catch-Up abzurufen. Pay-TV-Kunden von Vodafone, M7 und 1&1 können"Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" bis sieben Tage nachder Erstausstrahlung per Catch-Up sehen.Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de,www.facebook.com/history und www.instagram.com/history_de zu finden.