Leipzig (ots) -André Rieu, mal traditionell, mal modern aber immer mit Stil: Auch2019 hat der niederländische Stargeiger und Walzerkönig wieder einrauschendes Musikfest in seiner Heimatstadt Maastrich gefeiert."André Rieu - Das große Konzert 2019" ist am 7. September, um 20.15Uhr, im MDR-Fernsehen erstmals im deutschen TV zu sehen.150.000 Fans aus 99 Ländern sind André Rieu und seinem JohannStrauss Orchester in diesem Jahr auf den mittelalterlichen Stadtplatz"Vrijthof" in Maastricht gefolgt. Jetzt zeigt das MDR-Fernsehenerstmals und exklusiv im deutschen TV das Konzert vom Sommer 2019. Ineiner Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager gibtes am 7. September, um 20.15 Uhr, hochkarätiges Entertainment,gefühlvolle Melodien, zahlreiche Überraschungen, viel Humor undinternationale Solisten. Den Höhepunkt des Konzertes bilden 150Tanzpaare, die die historische Innenstadt von Maastricht in dengrößten Ballsaal der Welt verwandeln.Weltstar André Rieu ist einer der international populärstenMusiker unserer Zeit. Als moderner "Walzerkönig" gefeiert, spielt erjährlich in rund 100 Konzerten vor über 500.000 Zuschauern undübertrifft damit sogar Superstars wie Bruno Mars, AC/DC oder Rihanna.Zusammen mit seinem 60-köpfigen Johann Strauss Orchester, dem größtenprivaten Orchester der Welt, tourt der charismatische Niederländerseit über 30 Jahren um die Welt.Am 6. September, um 22.00 Uhr, ist André Rieu zudem Gast bei KimFisher und Jörg Kachelmann im MDR-"Riverboat".https://www.mdr.de/meine-schlagerwelt/index.html