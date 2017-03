TV NOW Kundengewinnungs-Kampagne mit Wirtschaftspreis Stevie Award ausgezeichnet

Bonn (ots) - Mediengruppe RTL Deutschland und artegic gewinnenGerman Stevie Award in GoldDie Mediengruppe RTL Deutschland und der Online CRMTechnologieanbieter artegic werden für die Kundengewinnungskampagnezum Start von TV NOW mit dem Stevie Award in Gold ausgezeichnet. DasBewegtbildangebot der Mediengruppe RTL Deutschland bündelt seit März2016 die acht Free TV Sender als Livestream und als Video-on Demand.Gemeinsam mit artegic wird für die Mediengruppe RTL das UnternehmenRTL interactive mit dem Gold Award in der Kategorie"Marketing-Kampagne des Jahres - Medienunternehmen" ausgezeichnet.Die beiden Unternehmen hatten in der Launch Phase von TV NOW eineintensive digitale Kundengewinnungskampagne realisiert. Die GermanStevie Awards sind ein Wirtschaftspreis für die deutscheUnternehmenswelt. Die Awards werden für herausragendeunternehmerische Leistungen in verschiedenen Kategorien verliehen.Die Gala zur Preisverleihung findet am 31. März in Hamburg statt.Basierend auf Technologien von artegic entwickelten undproduzierten die beiden Unternehmen in einer mehrstufigen Kampagnezur Neukundengewinnung teilautomatisierte, multivariate Tests mitmehr als 150 Kommunikationsvarianten. Über zahlreiche Parameterwurden sukzessive die jeweils für die Kundengewinnungentscheidungsrelevanten Kriterien identifiziert. Ziel war es,vorhandene E-Mail Kontakte über die Vorteile des TV NOW Plus Abos zuinformieren und diese davon zu überzeugen. Bei der Kampagne kam eineneue, eigens von artegic entwickelte und zum Patent angemeldeteLösung zur effizienten Steuerung von multivariater Optimierung zumEinsatz. Das Verfahren basiert auf künstlicher Intelligenz und setzteerstmals neueste Methoden ein."Der direkte Kontakt zu den Nutzern via CRM ist ein wichtigerBestandteil des Erfolgs von TV NOW. artegic hat uns mit fundierterErfahrung von Anfang an unterstützt, sowohl in der Expertise fürdigitale Kundenkommunikation, wie auch mit der dafür nötigentechnischen Lösungskompetenz. Die Kundengewinnungs-Kampagne des TVNOW Portals war sehr erfolgreich. Wir freuen uns, dass diese Leistungnun durch die Auszeichnung mit dem German Stevie Award in Gold nocheinmal unterstrichen wird", resümiert Robert Dube, Leiter Video onDemand bei RTL interactive, die Zusammenarbeit bei der TV NOW LaunchKampagne."Das Projekt ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie durchintelligente Optimierung deutliche Ergebnissteigerungen möglich sind.Durch die Fokussierung auf die wirklich wichtigen,entscheidungsgebenden Parameter können Komplexität und Aufwandreduziert und so das ganze Potenzial multivariater Tests genutztwerden. Wir freuen uns, mit RTL interactive nicht nur eine sehrspannende Anwendung für kundenzentriertes CRM zu realisieren, sondernauch neueste Optimierungs-Methoden zum Einsatz zu bringen, die fürviele künftige Anwendungen innovative und messbar bessere Ergebnissebringen werden. Dass wir dafür nun mit dem renommierten German StevieAward ausgezeichnet wurden, bestätigt uns darin, Kundenzentrierung imdigitalen Dialogmarketing durch immer neue, innovative Methodenweiter voranzutreiben", so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.574 Prozent Ergebnis-Uplift durch intelligenteVariantenoptimierungIn der Launch Phase von TV-NOW setzte RTL interactive auf eineintensive Variantenoptimierung durch die artegic Marketing AutomationLösung. So wurden zur Neukundengewinnung teilautomatisierte,multivariate Tests entwickelt und durchgeführt. Alleine im Rahmen derLaunch Phase sind so mehr als 150 Kommunikationsvarianten inmehrstufigen Kampagnen realisiert worden. Die intelligenteVarianten-Optimierung erreichte dabei einen Ergebnis-Uplift von 574Prozent bei Öffnungsraten von bis zu 50 Prozent. Zum Einsatz kam aucheine von artegic entwickelte und zum Patent angemeldete Lösung zureffizienten Steuerung von multivariater Optimierung. Die Lösungidentifiziert über eine Vielzahl von Parametern, wie Ansprache,Gestaltung, Aufbau, Inhalt, Call-to-Action, Betreff, Farbe,Zeitpunkt, Personalisierung etc., die jeweils entscheidungsrelevantenKriterien für ein Mailing und hilft so, den Aufwand sowie dieKomplexität bei der Variantenerstellung zu reduzieren. Das Verfahrenbasiert auf künstlicher Intelligenz und setzt erstmals neuesteMethoden nach dem Prinzip der statistischen Versuchsplanung (Designof Experiment) ein."CRM ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs bei Video onDemand. artegic hat uns mit fundierter Erfahrung von Anfang anunterstützt, sowohl in der Expertise für digitaleKundenkommunikation, wie auch mit der dafür nötigen technischenLösungskompetenz. Wir konnten unsere CRM Maßnahmen und unseretechnische Infrastruktur ausgesprochen erfolgreich an den Startbringen." resümiert Robert Dube, Leiter Video on Demand dieZusammenarbeit."Das Projekt ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie durchintelligente Optimierung deutliche Ergebnissteigerungenen möglichsind. Durch die Fokussierung auf die wirklich wichtigen,entscheidungsgebenden Parameter können Komplexität und Aufwandreduziert und so das ganze Potenzial multivariater Tests genutztwerden. Wir freuen uns, mit RTL interactive nicht nur eine sehrspannende Anwendung für kundenzentriertes CRM zu realisieren, sondernauch neueste Optimierungs-Methoden zum Einsatz zu bringen, die fürviele künftige Anwendungen innovative und messbar bessere Ergebnissebringen werden.", so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.Video on Demand mit TV NOWDer Video on Demand Service TV NOW startete Anfang 2016 mit einemneuen Angebot. Abokunden haben über das TV NOW Portal oder die AppZugriff auf viele bereits ausgestrahlten Formate der Free-TV Senderder Mediengruppe RTL (RTL, VOX, n-tv, RTL-Nitro, RTLplus, Super-RTL,RTL2, und TOGGO plus als Online Stream. TV NOW Plus Kunden erlebendas Angebot in besserer Qualität, sowie mit exklusiver Vorab-Previewbeliebter Serien wie "Gute Zeiten schlechte Zeiten" oder "Alles waszählt". Digitales Dialogmarketing ist dabei der wesentliche Kanal zurKommunikation mit Abokunden und potenziellen Neukunden.// Download- Logo artegic (EPS) http://ots.de/S0zVj- Logo artegic (JPG) http://ots.de/4UTaF- Logo TV Now (JPG) http://ots.de/E4ItC- Porträt Robert Dube (JPG) http://ots.de/5sHxN- Logo German Stevie Award Gold (JPG) http://ots.de/qiYW9- Porträt Stefan von Lieven (JPG) http://ots.de/dVsfsÜber die artegic AG:Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau vonkundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. Mit 10Jahren Erfahrung im Marketing Engineering umfasst dasLeistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie fürRealtime Marketing Automatisierung und Online CRM. artegic ist derführende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für MarketingAutomatisierung mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer dergrößten Software-as-a-Service Plattform für digitales Marketing inEuropa.Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München,sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltigerfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissenund weniger operativem Aufwand.Über die vielfach prämierte ELAINE Technologie von artegic sindrund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen inKontakt. Darunter Kunden wie RTL, PAYBACK, BMW, BURDA, Web.de, REWE,maxdome sowie jedes dritte DAX Unternehmen.International werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach deminternationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001zertifiziert und wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und dierichtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a.mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und demInternational Business Award (Stevie).Pressekontakt:Sebastian Pieperartegic AGZanderstraße 753177 BonnTel.: +49(0)228 22 77 97-57pr@artegic.deOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell