TV-Moderatorin Johanna Klum: Traumhochzeit im Sommer! (FOTO)

Hamburg (ots) -"Es ist noch ganz geheim, aber: Ja, im Sommer werden wirheiraten." Exklusiv in GALA (Ausgabe 12/17, ab morgen im Handel)spricht TV-Moderatorin Johanna Klum ("Superkids", "Dein Song") überden schönsten Tag in ihrem Leben. "Wir fliegen mit der Familie undden engsten Freunden ins Ausland, an einen für uns ganz besonderenOrt", verrät die 36-Jährige. Sie werde in Weiß heiraten.Mit ihrem Zukünftigen ist Johanna Klum seit vielen Jahrenzusammen. Seine Identität hält sie geheim. Die beiden haben gemeinsameine anderthalbjährige Tochter. Klum: "Ich bin eine stolze Mama undunheimlich verliebt in meine Kleine. Mein Freund ist genau wie ich:unheimlich positiv. Dieses Wesen erkenne ich absolut in unsererTochter wieder."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell