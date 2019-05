Ismaning (ots) -Das ist schon ein Phänomen: Kaum betritt Birgit Schrowange einenRaum, steckt sie Menschen mit ihrer guten Laune an. Man spürt sofort:Diese Frau fühlt sich wohl in ihrer Haut, steht mit beiden Beinenvoll im Leben, scheint auch keine Probleme mit dem Älterwerden zuhaben. Woher nimmt sie diese Power, diesen verblüffend jugendlichenElan?"Eine meiner wichtigsten Energiequellen ist die Natur", verrät die61-Jährige. "Ich gehe wahnsinnig gerne wandern, in der traumhaftenSchweizer Bergwelt oder auf meiner Lieblingsinsel Mallorca." Spieltdas Wetter mal nicht mit, kann sie auch einfach mal loslassen undfaulenzen. "Dann kuschle ich auf dem Sofa, höre Opernarien oderschaue mir einen schönen Film an." Ganz wichtig dabei: das Smartphonekonsequent abschalten. "Digital Detox" gehört für die TV-Moderatorinzu einer gelungenen Auszeit unbedingt dazu. "Meine Freizeit ist meinepersönliche Ich-Zeit! Klar, ich mag Trubel, aber ich kann auch sehrgut mit mir alleine sein. Meine Ruhephasen brauche ich zumAuftanken."Bewusste Ernährung spielt als Kraftquelle eine immense Rolle.Birgit Schrowange: "Ich achte schon darauf, möglichst ausgewogen undviel frisches Gemüse und Obst zu essen. Natürlich klappt das nichtimmer." Im Terminstress beispielsweise. "Dann futtere ich oft zu vielFleisch, zwischendurch schnell eine Stulle oder gar Fast Food. Dasist eben so. Ich weiß aber, dass ich dann für einen Ausgleich sorgenmuss." Denn Stress und einseitige Ernährung mit zu viel tierischenLebensmitteln fördert eine Übersäuerung des Körpers. "DieAuswirkungen spüre ich", verrät die Wahlkölnerin. "Meine Haut istnicht mehr so schön klar. Ich bin müde, die Konzentration lässtnach." Was kann man dagegen tun? "Um vorzubeugen und eineÜbersäuerung auszugleichen, setze ich auf Basica. Das habe ich immerdabei. Außerdem mache ich regelmäßig eine Basica Energie-Kur." Diebasischen Mineralstoffe und Spurenelemente sorgen für einausgewogenes Säure-Basen-Gleichgewicht und unterstützen denEnergiestoffwechsel.Die Familie und ein eingeschworener Freundeskreis schenken BirgitSchrowange viel Vitalität und Lebensfreude. "Ich bin einGenussmensch, liebe gutes Essen - am liebsten im Kreis netterMenschen. Sitze ich mit Freunden oder der Familie zusammen, dannschlemme ich - ohne auch nur einen Hauch von schlechtem Gewissen! Esist doch nichts falsch daran, leckeren Pflaumenkuchen mit Schlagsahneoder mal einen schönen Wein zu genießen. Man sollte jede Minuteseines Lebens positiv gestalten, alles in Balance halten, aber auchauf den notwendigen Ausgleich achten."Als wichtige Kraftquelle spielt die Musik eine herausragendeRolle. "Ich singe für mein Leben gerne Schlager. Das macht richtiggute Laune." Birgit Schrowange hat ihre Stimme im Gesangsunterrichtgeschult und sogar Plattenaufnahmen gemacht - aus Spaß an der Freude.Passt die Musik, wird sie zum Energiebündel: "Singen, Tanzen undLachen bilden für mich das perfekte Trio, um meine Batterienaufzuladen und mich rundum positiv zu stimmen!"HintergrundinformationStar-Steckbrief: Birgit SchrowangeBirgit Schrowange kam am 7. April 1958 in Brilon (NRW) zur Welt.Ihre Fernsehkarriere begann sie 1978 beim Westdeutschen Rundfunk.Heute ist sie eine der bekanntesten Moderatorinnen im deutschenFernsehen. Seit 1993 moderiert sie erfolgreich das wöchentlicheRTL-Magazin EXTRA.Im September 2000 kam Sohn Laurin zur Welt - die Beziehung zuseinem Vater, Moderator Markus Lanz, scheiterte.Seit Beginn ihrer Karriere betätigt sich Schrowange gernegelegentlich als Sängerin. Sie hat zwei Bücher geschrieben undengagiert sich ehrenamtlich für Projekte wie die Arche, PlanInternational Deutschland, ein Kinder- und Jugendhospiz und eineKrebsnachsorgeklinik für Kinder in Tannheim. Für ihr Engagement fürsozial benachteiligte Kinder erhielt sie 2008 den Verdienstorden derBundesrepublik Deutschland. Birgit Schrowange lebt in Köln. 