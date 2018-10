TV-Markt mit unverändert großer Nachfrage nach starkem Content

Berlin (ots) - Produzenten-Duo Wiedemann & Berg setzt aufExpertise, Loyalität und Partnerschaft, Hollywood mehr auf Geld / Dasrichtige Timing wird für Filme und Serien zur bestimmenden GrößeBerlin, 1. Oktober 2018 - Die Aushängeschilder des deutschenSerien-Booms, das Münchner Produzenten-Duo Quirin Berg und MaxWiedemann, rechnen nicht mit einer sinkenden Nachfrage nach neuenProduktionen für TV und Film. "Wir können absolut kein abnehmendesInteresse an starkem Content erkennen", sagte Quirin Berg imInterview für das Dossier zum Thema "Streaming" desBusiness-Lifestyle-Magazins 'Business Punk' (Ausgabe 5/2018, EVT 4.Oktober). Der Boom führe natürlich auch zur Etablierung starkerPlayer, die die Strukturen zu ihren Gunsten verändern wollen. "Daswird den Markt eher herausfordern als eine Änderung derZuschauerinteressen", so Berg weiter. "Wir haben immer versucht, vorallem auf Qualität zu setzen und auf das, was uns selbst begeistert",ergänzte Wiedemann.Die Kunst des Produzierens sieht das Duo, das durch dieKrimi-Staffel "4Blocks", die Mystery-Serie "Dark" und diverse"Tatort"-Folgen bekannt geworden ist, darin, "den Kreativen den Raumzu geben, ihre Vision zu entfalten, und sie dabei bestmöglich zuunterstützen - aber eben in einem Rahmen, der für alle Sinn macht".Bei der Zusammenarbeit steht für die beiden Produzenten "eine gesundePartnerschaft" an erster Stelle. "In Hollywood wir das oft finanziellgelöst. Wer zahlt, sagt an. Aber das ist nicht unser Ansatz."Bei Filmen und Serien spielt heute nach Einschätzung desErfolgs-Duos das richtige Timing die entscheidende Rolle für denwirtschaftlichen Erfolg. Gegenüber 'Business Punk' sagte Berg: "Bei'Willkommen bei den Hartmanns' beispielsweise war uns klar, dass esnur ein sehr kleines Zeitfenster gibt, in dem diese Idee einerFamilienkomödie mit Flüchtlingsaspekt aufgehen kann."Pressekontakt:Joachim HaackG+J Kommunikation BUSINESS PUNK und CAPITALc/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0,E-Mail: presse@publikom.comwww.business-punk.comOriginal-Content von: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell