Hamburg (ots) - Steffen Henssler, 45, war nicht immer der Kerl undSiegertyp, als den die Zuschauer ihn heute kennen. Im großen"stern"-Interview erzählt er von frühen Schicksalsschlägen und hartenKindheitsjahren. Als er neun Jahre alt war, starb seine Mutter. "Dashat mir gezeigt, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Vielleichtlebe ich deshalb heute so sehr nach dem Motto: Carpe diem - nutze denTag. Du weißt nicht, was morgen ist. Ich habe diese Gier nach Leben."Nach dem Tod der Mutter, zog der heutige Koch und Entertainer vonPinneberg zu seinem Vater nach Hamburg. "Mein kompletter Alltagänderte sich", erzählt Henssler im "stern", dessen neue Ausgabe amDonnerstag erscheint. "Das war schon ziemlich heftig, eine sehr harteZeit." In der Schule tat er sich dann schwer. Eine Berufsberatungergab "Tankwart und Forstgehilfe".Erst, als Henssler beschloss, Koch zu werden, wendete sich dasBlatt. Seine drei Lehrjahre in "Andresens Gasthof" in Bargumbezeichnet er heute als "Basis" seines späteren Erfolges. "Ich habedamals zwar auch viel auf den Sack gekriegt, aber irre viel gelernt.""Dazu kam,", bekennt der Koch, " dass ich damals auch eine gewisseHärte entwickelt habe. Auch aufgrund der privaten Erlebnisse. Michkonnte dadurch nicht mehr viel erschrecken."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.