Unterföhring (ots) - TV-Gipfeltreffen am Dienstagabend (4. April,um 22:10 Uhr) auf ProSieben: Thomas Gottschalk, der Grandseigneur derdeutschen Fernsehunterhaltung, beehrt Joko Winterscheidt und KlaasHeufer-Umlauf auf ihrer Abschiedstournee im "CIRCUS HALLIGALLI". BeimSpiel "Wetten, dass, dass das bei 'Wetten, dass..?' keine Wette war?"müssen die Showmaster-Generationen in ihren Bühnen- undBademantel-Erinnerungen rund um die größte Fernsehshow Europaskramen. Top, die Wette gilt!"CIRCUS HALLIGALLI" am Dienstag, 4. April 2017, um 22:10 Uhr, aufProSiebenHashtag zur Show: #HalliGalli