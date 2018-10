Köln (ots) -Die deutsche Eigenentwicklung Kitchen Impossible wird es bald auchals französische Version geben: Endemol Shine France hat einePilotfolge von "Cuisine Impossible" für den Sender TMC produziert.Kitchen Impossible wurde 2014 von Endemol Shine Germany inZusammenarbeit mit VOX entwickelt und der Pilot ging erstmalig am 23.Dezember 2014 on air. Mittlerweile produziert Endemol Shine Germanydie bereits vierte Staffel des Erfolgsformats für VOX. KitchenImpossible erzielt herausragende Marktanteile mit Bestwerten bis zu13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und wurde unter anderem2017 und 2018 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Weiterhinwar das Format für Medien-Preise wie den Grimme-Preis, Die GoldeneKamera und die Rose d'Or nominiert.Der Ausstrahlungstermin für die französische Version steht nochnicht. In Deutschland laufen aktuell Wiederholungen außerdem wird esein Weihnachtsspecial im Dezember geben. Eine neue Staffel wirdderzeit in 21 Ländern produziert, darunter zahlreiche neueDestinationen.Magnus Kastner, CEO Endemol Shine Germany: "Wenn Sender undProduzent an die Kraft eines Formates glauben, kann so einewunderbare Erfolgsgeschichte wie bei Kitchen Impossible entstehen.Die allererste Pilot-Folge lief damals mit 5,9 Prozent Marktanteil.VOX glaubte an die Kraft von Kitchen Impossible, beauftragte eineStaffel und mittlerweile ist das Format mit Tim Mälzer undherausragenden Köchinnen und Köchen, Publikums-Liebling. SvenSteffensmeier und sein Team überraschen uns jede Folge wieder mitbeeindruckenden Bildern und Geschichten."Über Endemol Shine Germany:Endemol Shine Germany ist der größte senderunabhängigeTV-Produzent in Deutschland. Formate wie "Wer wird Millionär?" (RTL),"Promi Big Brother" (Sat.1), "Big Bounce" (RTL), "Kitchen Impossible"(VOX), "6 Mütter" (VOX), "Zahltag! - Ein Koffer voller Chancen"(RTL), "Vermisst" (RTL), "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich"(Sat.1), "MasterChef" (Sky), "The Wall" (RTL), "Hot oder Schrott"(VOX) oder "Beat the Box" (VOX) gehören ins Portfolio. Außerdem hatEndemol Shine kürzlich ein Comedy-Standup Format für Netflixproduziert, das in 2019 ausgestrahlt wird.Über Kitchen Impossible:In Kitchen Impossible bei VOX müssen Spitzenkoch Tim Mälzer undseine Herausforderer dem Geheimnis unbekannter Speisen auf die Spurkommen - doch dabei helfen ihnen nur ihre Augen, Nase und Gaumen.Ohne Zutatenliste, Rezept oder die Werkzeuge ihrer eigenen Küchewollen die Kontrahenten das Unmögliche schaffen und regionaleSpezialitäten nachkochen. Bewertet werden sie schließlich vonStammgästen des Original-Restaurants.Pressekontakt:Simone LenzenHead of CommunicationsEndemol Shine GermanyT + 221 650 30 102simone.lenzen@endemolshine.deOriginal-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell