Berlin (ots) - Das TV-Event "Die Entdeckung der Heimat - Fontanes Wanderungendurch die Mark Brandenburg" des rbb zum 200. Geburtstag des märkischenChronisten und Romanciers begibt sich auf eine historische Spurensuche durchBerlin und Brandenburg. Der Fünfteiler läuft am 17., 18. und 19. Dezember immerum 20:15 Uhr im rbb Fernsehen. Die fünf Bände Theodor Fontanes "Wanderungendurch die Mark Brandenburg" geben dabei die Route vor. Sie führen dasAutorenteam in die "Grafschaft Ruppin", ins "Oderland", "Havelland", "Spreeland"und zu den "Fünf Schlössern". Fontanes literarischer Aufruf, sich für dieGeschichte der eigenen Region zu interessieren, hat heute wieder Konjunktur, inZeiten von Globalisierung und weltweiter Vernetzung kann regionale IdentitätHalt und Orientierung bieten.Fabian Hinrichs präsentiert die EntdeckungsreiseAutor und Regisseur des Fontane-Mehrteilers ist Johannes Unger, langjährigerLeiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen des rbb: "Ich empfinde fürdie Region Berlin-Brandenburg - bei aller journalistischen Distanz - eine tiefeZuneigung. Deshalb macht es großen Spaß, Geschichte und Identität dieserhistorisch so aufgeladenen Region zu erkunden und in Fontanes Zeiteinzutauchen." Unterstützt wird Unger bei den Drehbüchern von Franziska Walserund bei der Regie von Manuela Stacke.Der Fontane-Fan und Neu-Potsdamer Fabian Hinrichs präsentiert die filmischeEntdeckungsreise. Der Schauspieler, bekannt u.a. als Tatort-Kommissar an derSeite von Dagmar Manzel, fungiert als kundiger Fontane-Biograf und als einMittler zwischen den Zeiten.Ausgangspunkt aller Exkursionen in Fontanes Welt ist der Schreibtisch desmärkischen Dichters. Von hier aus entführt Fabian Hinrichs die Zuschauer in eineZeit dramatischer Veränderungen im 19. Jahrhundert. Das Alte Preußen geht unterund eine neue Zeit der Umwälzungen, vor allem durch die Industrialisierung,bricht an. Wie kein anderer hat der Journalist und Schriftsteller TheodorFontane die Region Berlin-Brandenburg detailliert und liebevoll beschrieben. Undwie kein anderer wurde er zum Zeitzeugen eines "Jahrhunderts in Bewegung".Im Audio-/Video-Bereich des rbb-Presseportals (rbb-online.de/presse) stehen füralle Folgen Videos zur Verfügung. Sie müssen eingeloggt sein und dieAudio-/Video-Berechtigung besitzen, um sie sehen zu können.Folge 1/5 - Di 17.12.2019 | 20:15 | rbb FernsehenTeil 1 führt die Zuschauer in die "Grafschaft Ruppin", in der Fontane seine"Wanderungen durch die Mark Brandenburg" startete. Auf Fontanes Spuren geht eszum Beispiel in das Dorf Karwe, wo Freiherr Krafft von dem Knesebeck den altenFamilienbesitz nach der Wiedervereinigung neu aufgerichtet hat; nach Meseberg,wo sich exklusiv für die Reihe die Tore des Gästehauses der Bundesregierungöffneten, und an den Stechlin, jenen sagenumwobenen See, der Fontane nach seinenersten Besuchen nie wieder los ließ und der ihn zu seinem letzten großen Romaninspirierte. Dreh und Angelpunkt der Reihe ist Fontanes Schreibtisch. Von ihmaus startet Fabian Hinrichs seine filmischen Exkursionen in Fontanes Welt unddie Zeit des 19. Jahrhunderts. Ein originalgetreuer Nachbau aus dem StadtmuseumBerlin stand für die Dreharbeiten zur Verfügung. In der ersten Folge stehtFontanes Schreibtisch am Ufer des Kalksees vor dem Herrenhaus von Binenwalde.Folge 2/5 - Di 17.12.2019 | 21:00 | rbb FernsehenTeil 2 führt die Zuschauer in "Fontanes Oderland", damals noch mitten inPreußen, heute die Grenzregion zwischen Deutschland und Polen.Als sich Fontane Anfang der 1860er Jahre aufmacht, die Geschichte und Geografieseiner Heimatregion zu erkunden, spürt er, dass umwälzende Veränderungen diealte Ordnung erfasst haben. Das Preußentum wird immer mehr von nationalemGedankengut überlagert, Industrialisierung und Kapitalismus brechen die feudalenStrukturen auf und bringen die gesellschaftliche Statik ins Wanken. Das "altePreußen", das Fontane so verehrt und idealisiert, verschwindet in der Moderne."Fontanes Oderland" lag damals mitten in Preußen und Brandenburg - heute bildetder Landstrich das Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen. Ausgangspunkt derfilmischen Wanderungen mit Fabian Hinrichs ist wieder Fontanes Schreibtisch. Ersteht diesmal auf dem Oderdeich mit Blick auf das andere Ufer, das heute zuPolen gehört. Von hier aus geht die filmische Reise z. B. ins Oderbruch nachLetschin, wo der junge Theodor Fontane bei seinem Vater eine Ausbildung zumApotheker absolvierte, an den Werbellinsee, auf dessen Grund dutzende Wrackssogenannter "Kaffen Kähne" liegen, und auf die andere Seite der Oder, nachTamsel, heute Dabrozyn, wo einst Preußenkönig Friedrich II. als Jüngling eineLiaison mit einer schönen Gräfin gehabt haben soll. Der Film dokumentiert zudem,wie das Oderbruch zum "Garten Berlins" wurde, und was es in der zweiten Hälftedes 19. Jahrhunderts bedeutete, den Apothekerberuf zu erlernen. Das "Oderland"ist im wahrsten Sinne des Wortes Fontanes "Vaterland". Hier besuchte derJournalist und Schriftsteller seinen alten Vater, als der verarmt und einsamseine letzten Lebensjahre im abgelegenen Ort Schiffmühle verbringt. Einschicksalhafter Landstrich - für Fontane und für die Deutschen.Folge 3/5 - Mi 18.12.2019 | 20:15 | rbb Fernsehen1873. Der 3. Band der Wanderungen durch die Mark Brandenburg ist erschienen: DasHavelland. Viel ist passiert seit Fontanes ersten Streifzügen. Preußen hat dreiKriege geführt. Erst gegen Dänemark, dann gegen Österreich, zuletzt gegenFrankreich. Und jetzt gibt es ein Deutsches Reich - unter Preußens Führung. Undmittendrin: Das alte Brandenburg. Fontane schreibt: "In Brandenburg schmecktalles nach Kiefer und Kaserne!" Schauspieler Fabian Hinrichs reist mit denZuschauerinnen und Zuschauern in "Fontanes Havelland". Die filmische Spurensuchebeginnt am ehemaligen Mustergut der preußischen Industriellenfamilie Borsig inGroß Behnitz, führt zur alten Ziegeleimanufaktur in Glindow, in der im altenRingofen noch heute so wie vor 150 Jahren Ziegel gebrannt werden, und gelangtschließlich in das legendäre Dorf Ribbeck, dem Fontane mit seinem berühmtenGedicht vom Birnbaum ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Mit den"Wanderungen durch die Mark Brandenburg" gelingt Fontane der publizistischeDurchbruch. Aus dem Lohnschreiber in Diensten der preußischen Regierung und dem"angestellten Scriblifax" wird ein anerkannter Reiseschriftsteller. Erstdeutlich später, in den letzten Jahren seines Lebens, entstehen seine großenRomane, die ihn zum Meister des bürgerlichen Realismus machen und die zu dengroßen Werken der europäischen Literaturgeschichte gehören: "Frau JennyTreibel", "Effi Briest", "Der Stechlin".Folge 4/5 - Mi 18.12.2019 | 21:00 | rbb FernsehenDass Theodor Fontane die Mark Brandenburg als Wanderer erkundet hat, ist eineLegende. Meistens ist er für seine Wanderungen gefahren. Mit der Eisenbahn. VonBerlin aus kam man inzwischen in die entlegensten Winkel - z. B. nach Jamlitz inder Lieberoser Heide. Dort steht diesmal Fontanes Schreibtisch. Den 4. Bandseiner Wanderungen nannte Fontane "Spreeland" - ein Begriff den er selbsterfunden hatte. Darin gesammelt viele Ausflüge zu Orten südöstlich von Berlinbis in den Spreewald. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist eine Zeit desradikalen Umbruchs, nicht nur des Alltagslebens - auch der politischen Zustände.Neue Gedankenwelten brechen mit alten Traditionen. Mitten im Brandenburger Land"explodiert" die preußische Residenzstadt Berlin und wird "Weltstadt". Die altenBezüge geraten aus den Fugen, das Verhältnis von Mark und Metropole richtet sichneu aus, auf allen Ebenen. Die Boomtown Berlin zieht abertausende Glückssuchendeaus der Provinz an, sie verlassen ihre ländliche Welt und werden Proletarier.Zugleich vernetzen neue Techniken die Zentren mit weit entfernten Punkten aufder Landkarte - allen voran das neue Verkehrsmittel Eisenbahn, das Fontane fürseine Unternehmungen begeistert nutzt. Teil 4 der filmischen Wanderungen aufFontanes Spuren führt u.a. in den Spreewald, wo Fontane schon damals über dieTrachten der schönen Sorbinnen rätselte, und zu den Markgrafensteinen, von denensich der Journalist aus Berlin zunächst enttäuscht zeigte.Folge 5 - D 19.12.2019 | 20:15 | rbb Fernsehen1888 erscheint der letzte Band der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg".Sein Titel: "Fünf Schlösser". Theodor Fontane ist jetzt ein arrivierterSchriftsteller und Theaterkritiker. Ein Kollege im Berliner Tageblatt hat ihmein eigenes Porträt gewidmet: "Theodor Fontane - der Sänger der Mark". Seit fastdrei Jahrzehnten veröffentlicht Theodor Fontane seine "Wanderungen durch dieMark Brandenburg", zunächst in Zeitungsartikeln, dann in Buchform. Bei seinen"Fünf Schlössern" ändert er diesmal sein Konzept. Er stellt keinen märkischenLandstrich vor, sondern porträtiert fünf preußische Herrenhäuser, die aus seinerSicht exemplarisch die brandenburg-preußische Geschichte aufzeigen können. Diese"Fünf Schlösser" haben im 20. Jahrhundert ganz unterschiedliche Schicksaleerlebt: Schloss Liebenberg, zu DDR Zeiten SED Mustergut und nach der Wende samtDorf zum Verkauf freigegeben, ist heute Sitz eine Bankstiftung und beliebtesHochzeitshotel. Das Herrenhaus von Quitzöbel, am Zusammenfluss von Havel undElbe, diente Fontane als Kulisse für die Beschreibung der Geschichte desAdelsgeschlechts der Quitzows. Heute liegt es im Dornröschenschlaf. Auch dasprächtige Barockensemble von Plaue bei Brandenburg an der Havel wartet aufInvestoren, während Schloss Hoppenrade im Löwenberger Land durch glücklicheUmstände in altem Glanz erstrahlt. Das Jagdschloss Dreilinden vor den TorenBerlins, das dem berühmten Grenzübergang zwischen Westberlin und der DDR seinenNamen gab, existiert nicht mehr. Fontane hat sie alle besucht und beschrieben.Für die letzte Folge des TV-Events (Konzept und Regie Johannes Unger) stehtFontanes Schreibtisch in den Ruinen der ehemaligen Lungenheilanstalt BeelitzHeilstätten.