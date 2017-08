TV-Duell zur Niedersachsen-Wahl: MP Weil (SPD) trifft auf seinen Herausforderer Althusmann (CDU) / Sendetermin: Dienstag, 10. Oktober, 21.00 Uhr, NDR Fernsehen

Hamburg (ots) - Fünf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsentreffen die Spitzenkandidaten der beiden großen Parteien zum TV-Duellaufeinander. Das NDR Fernsehen überträgt das Streitgespräch zwischenMinisterpräsident Stephan Weil (SPD) und dem CDU-Herausforderer BerndAlthusmann live am Dienstag, 10. Oktober, von 21.00 bis 22.15 Uhr.Moderator des Duells ist Andreas Cichowicz, NDR ChefredakteurFernsehen.Neben dem Wahlduell der Spitzenkandidaten von CDU und SPD plantdas NDR Fernsehen vor der Landtagswahl in Niedersachsen auch eineGesprächsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern weiterer Parteien.Einzelheiten zur Besetzung und zum Sendetermin wird der NDR imSeptember bekanntgeben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMartin Gartzkepresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell