TV-Comedy-Serie LOL :-) ComediHa! stellt vor: Parodie des ersten offiziellen Videos von Präsident Trump im Weißen Haus

Québec City (ots/PRNewswire) -Anlässlich der Wachablösung im Weißen Haus zeigt ComediHa! einenSketch aus seiner TV-Serie lol:-).Zum LOL :) Sketch: http://www.youtube.com/lolquebecommZum Teilen des Facebook-Posts gehen Sie zur Seite LOL ComediHa(https://www.facebook.com/lolcomediha/?ref=ts&fref=ts)INFORMATIONEN ZU LOL:-) ComediHa!lol:-) ist eine ganz besondere TV-Comedy-Serie mit Drehbuch, diehumorvolle Sketche ohne Worte präsentiert. Sie ist für ihreausgezeichnete Produktionsqualität bekannt. lol:-) ist bereits in derneunten Saison und wird in fast 100 Ländern weltweit gesendet.COMEDIHA!: DAS LEBEN MIT HUMOR SEHEN (LA VIE EN DROLE)Unsere Mission: Menschen in der ganzen Welt zum Lachen bringen!Die Humor-Abteilung der QuébéComm-Agentur, ComediHa! ist führend inder Kreation und Produktion humorvoller Inhalte (Festivals,Künstlermanagement, Shows, Touren, Serien/Berichte, Webserien,Dokumentarfilme, Veröffentlichung, Apps und mehr).Quelle und Informationen: Martine Roux, Leiterin -Kommunikations-Service, martine.roux@quebecomm.com , T+1-418-647-2525Original-Content von: Qu?b?Comm, übermittelt durch news aktuell