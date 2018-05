Unterföhring (ots) -Die Legende am Mikro ist zurück: Sportreporter Werner Hanschfeiert sein TV-Comeback in SAT.1. Für die Prime-Time-Show "LUKE! DieWM und ich" sitzt der 79-jährige Vollblutjournalist erneut in derKommentatoren-Kabine - am Freitag, 1. Juni, um 20:15 Uhr. An derSeite von Luke Mockridge und zahlreichen prominenten Fußballgrößenwird Werner Hansch auf die Weltmeisterschaft 2018 einstimmen und dassportliche Geschehen in der Show kommentieren - gewohnt fachmännischund markant.Der gebürtige Recklinghausener ist bereits im WM-Fieber: "Ichfreue mich auf hoffentlich friedliche, dopingfreie und spannendeSpiele - und auf Überraschungen von Underdogs wie z.B. Island bei derEM oder Costa Rica bei der WM 2014. Und gerne auch auf erfolgreicheSpiele unseres Teams!" Heißester Anwärter auf den WM-Titel ist fürHansch Brasilien: "Sie sind offensiv sehr stark und können hinteninzwischen auch mauern. Das haben sie dank des Spiels gegen uns 2014inzwischen gelernt. Allerdings hängt auch viel von Neymar ab, erspielt schon eine zentrale Rolle bei der Seleção.""LUKE! Die WM und ich", am Freitag, 1. Juni 2018, um 20:15 Uhr inSAT.1Hashtag zur Show: #LukesWMPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell