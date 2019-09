Köln (ots) - Ungewöhnliche Lichter, unheimliche Begegnungen,unerklärliche Phänomene - zwischen 1952 und 1969 untersuchte die U.S.Air Force in einem streng geheimen Projekt über 12.000 angezeigteUFO-Sichtungen. Dieses Programm trug den Code-Namen "Project BlueBook". Basierend auf den offiziellen Regierungsakten und denAufzeichnungen des Wissenschaftlers Josef Allen Hynek kreierteStar-Regisseur und Oscar-Preisträger Robert Zemeckis ("Forrest Gump","Zurück in die Zukunft", "Contact") die packende US-Fictionserie"Project Blue Book - Die unheimlichen Fälle der U.S. Air Force", diesich diesen Phänomenen widmet - und die Faszination wieder lebendigwerden lässt. Für die Hauptrollen gewann er mit "Game ofThrones"-Star Aidan Gillen, Michael Malarkey ("The Vampire Diaries"),Ksenia Solo ("Lost Girl"), Laura Mennell ("Man in the High Castle")und Neal McDonough ("Captain America") einen charakterstarken Cast.TVNOW stellt alle zehn Folgen der ersten Staffel ab dem 15. Oktoberals Deutschlandpremiere bereit.Anfang der 50er Jahre bricht eine wahre UFO-Hysterie aus.Unerklärliche Phänomene häufen sich in einer Weise, die dieUS-Regierung nicht unbeachtet lassen kann. Sie rufen kurzerhand dasProjekt "Blue Book" ins Leben. Dem dekorierten U.S. Air Force PilotenCaptain Michael Quinn (Michael Malarkey) wird dafür der nochunbekannte, aber brillante College-Professor Dr. J. Allen Hynek(Aidan Gillen) zur Seite gestellt. Gemeinsam gehen sie denunerklärlichen Phänomenen landesweit nach. Ihr offizieller Auftrag:die Erlebnisse so unauffällig wie möglich zu überprüfen undwissenschaftliche Erklärungen zu finden. Doch schnell wird klar, dasses eine wichtigere, inoffizielle Idee des Programms gibt. UFOs darfes nicht geben, die Geschichten sollen für die Öffentlichkeitinterpretiert werden. Während der karriereorientierte Quinn diesemBefehl Folge leistet, schlägt Dr. Hynek mehr und mehr quer. Er nimmtseine Aufgabe als Wissenschaftler sehr ernst - und trägtErstaunliches zutage. Dr. Heynek sucht die Wahrheit - egal, wie dieseaussehen mag...HintergrundDie US-Fictionserie "Project Blue Book - Die unheimlichen Fälleder U.S. Air Force" startete erfolgreich Anfang dieses Jahres imHistory Channel und wurde bereits nach kurzer Zeit um eine zweiteStaffel verlängert. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten - aufregistrierten UFO-Sichtungen aus den 50er und 60er Jahren und stütztsich auf die Aufzeichnungen des damals engagierten College-ProfessorsDr. Josef Allen Hynek. Neben Robert Zemeckis, der als ExecutiveProducer der Serie verantwortlich zeichnet, führt unter anderemOscar-Preisträger Robert Stromberg ("Maleficent") Regie. Showrunnerder Serie ist Sean Jablonski, der sich bereits als Executive Producerder Serien "Nip/Tuc" und "Suits" einen Namen machte. In einerGastrolle ist außerdem der deutsche Schauspieler Thomas Kretschmannzu sehen.Pressekontakt:Finja JunkerMediengruppe RTL Deutschland GmbHKommunikationTVNOWTelefon: +49 221-45674406finja.junker@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell