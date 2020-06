Köln (ots) - Comedy im Dreierpack - auf die Ohren und ins Auge! Gemeinsam mit AUDIO NOW startet TVNOW gleich drei neue Video-Podcasts. Kein 08/15! Denn mit zwei der beliebtesten Comedians Deutschlands geht ab dem morgigen 18. Juni wöchentlich eine neue Folge von "08/17 - mit Chris Tall & Özcan Cosar" auf beiden Plattformen in Bild und Ton online. Wenig später machen dann "Gute Unterhaltung - mit Jan van Weyde und Simon Pearce" donnerstags das Podcast-Studio zu ihrer Bühne. Und in ihrem neuen Podcast begrüßt dann ab Juli auch Comedy-Newcomerin Maria Clara Groppler donnerstags wechselnde Gäste zum intimen Gespräch."08/17 - mit Chris Tall & Özcan Cosar" ab 18. Juni donnerstags auf TVNOW und AUDIO NOWChris Tall und Özcan Cosar kannten sich schon, als beide noch in kleinen Clubs vor wenig Publikum ihre Stand-up-Shows spielten. Mittlerweile füllen die beiden Comedians große Hallen in ganz Deutschland. Chris Tall präsentiert mit "Darf er das?" seine eigene TV-Show bei RTL - Özcan Cosar wurde einem größeren TV-Publikum u.a. durch seine "Let's Dance"-Teilnahme 2019 bekannt. In ihrem Podcast wollen sie jetzt über alles sprechen, was sie bewegt: Ihren Werdegang, ihr Privatleben und die Unterhaltungsbranche. Dabei geben sie den Zuschauern und Zuhörern Einblicke, was sich im Backstage-Bereich der TV- und Comedy-Szene so abspielt. Das wird kein normaler 08/15-Podcast. Mit zwei der beliebtesten Comedians Deutschlands ist es "08/17 - mit Chris Tall & Özcan Cosar"."Gute Unterhaltung - mit Jan van Weyde und Simon Pearce" demnächst donnerstags auf TVNOW und AUDIO NOWSeit 17 Jahren kennen sich die beiden Familienväter und sind sogar Patenonkel der Kindes des jeweils anderen. Simon Pearce und Jan van Weyde sind beste Freunde, Schauspieler, Comedians und Synchronsprecher. Nun wollen sie in "Gute Unterhaltung" demnächst auch das Podcast-Studio zu ihrer eigenen, wöchentlichen Bühne machen. Dabei stellen sie u.a. in der "Märchenstunde" bekannte Geschichten wie "Hänsel und Gretel" im Stil eines anderen Genres vor - egal ob Liebesfilm, Krimi oder Porno. Im "TV-Wochenrückblick" schauen sie auf ihre persönlichen Fernseh-Highlights zurück. Auch Telefon-Pranks und weitere, witzige Challenges finden in ihrem Podcast einen Platz. Gute Unterhaltung garantiert!Maria Clara Groppler mit wechselnden Gästen ab Juli donnerstags auf TVNOW und AUDIO NOWWas sie ausspricht, trauen sich viele nicht mal zu denken. Maria Clara Gropplers Comedy ist unerschrocken und ehrlich, ihr Humor derb und trocken. Egal ob sie versucht ihrer Mutter den neuen Freund auszuspannen, vermehrt den Frauenarzt aufsucht, um endlich mal wieder angefasst zu werden, oder die Männerwelt mit ihrem Konzept "Freundschaft Minus" bei Laune hält. In ihrem Podcast spricht die Newcomerin jede Woche mit wechselnden Gästen über Themen, die die Gesellschaft und Moralisten an den richtigen Stellen triggern.Über AUDIO NOWAudio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner Mediengruppe RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionRosa Pelzer, Telefon: 0221-456 74283Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133584/4626326OTS: TVNOWOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell