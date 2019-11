Köln (ots) - Gute Nachricht für alle Fans von "Prince Charming". Nach dem großenErfolg der ersten Folgen bei TVNOW steht jetzt bereits fest: 2020 geht esweiter! Die zweite Staffel von Deutschlands erster Gay-Datingshow wurde bereitsbei der Produktionsfirma Seapoint in Auftrag gegeben.Diejenigen, die "Prince Charming" bisher noch nicht auf seiner Suche nach "Mr.Right" zugesehen haben, sollten sich den 29.11. vormerken. Am "Black FriGay"sind die ersten fünf Folgen nämlich 24 Stunden lang for Free bei TVNOWstreambar. Alle TVNOW-Premium-Kunden können Folge 5 bereits am 27.11. sehen.Dann wird die Mutti vom Prince Charming zu Gast sein, es gibt großes Drama beimersten Übernachtungsdate und die Küsse lassen sich in der Gentlemen Night nichtmehr zählen ...😉 Don't talk, just kiss!Wer am Ende das Herz des Prince erobert, zeigt sich in der letzten Folge am 18.Dezember 2019 bei TVNOW! Am gleichen Tag geht auch eine Wiedersehens-Folge,moderiert von Angela Finger-Erben, bei TVNOW online.Pressekontakt:TVNOW Kommunikation, Mediengruppe RTL DeutschlandJovan Evermannjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deJanine Jannesjanine.jannes@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133584/4449249OTS: TVNOWOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuell