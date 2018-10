TÜV will ältere Windkraftanlagen überprüfen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der TÜV-Unternehmen sorgt sich um die Sicherheit älterer Windkraftanlagen und fordert regelmäßige technische Prüfungen.



Mehr als 15 000 Windräder seien vor dem Jahr 2004 gebaut worden, rund die Hälfte aller Windkraftanlagen an Land, heißt es in einer am Montag in Berlin verbreiteten Mitteilung des Verbandes. Die Betreiber müssten gesetzlich keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen vornehmen lassen, im Gegensatz zu Anlagen mit späteren Baujahren.

Nach Berechnungen des TÜV-Verbandes komme es jährlich zu rund 50 gravierenden Schäden an Windenergieanlagen. "Unfälle wie abknickende Türme, berstende Rotorblätter oder Brände nach Blitzschlag sind ein Sicherheitsrisiko für Menschen und Umwelt", sagte Geschäftsführer Joachim Bühler. "Im Grunde ist es nur eine Frage der Zeit, bis Menschen zu Schaden kommen." Wie Tankstellen, Aufzüge oder Druckbehälter sollten auch Windkraftanlagen alle zwei Jahre nach verbindlichen Vorgaben überprüft werden./egi/DP/jha