TÜV-Verband zur Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2019

Berlin (ots) - Zur heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahl derVerkehrstoten im Jahr 2019 sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer desTÜV-Verbands (VdTÜV):"Auf dem Rückgang der Verkehrstotenzahl dürfen wir uns nicht ausruhen. 3059getötete Menschen im Straßenverkehr sind 3059 zu viel. Mit Blick auf das neueJahrzehnt erwarten wir von der Bundesregierung ein neues, wegweisendesVerkehrssicherheitsprogramm. Die EU-Kommission hat dabei die Zielrichtungvorgegeben: Eine Halbierung der Zahl der Verkehrstoten und Schwerstverletztenbis zum Jahr 2030. Wir brauchen ein Maßnahmenpaket, das dieVerkehrsinfrastruktur, die Fahrzeugsicherheit und das Verkehrsverhalteneinschließt. Ganz wichtig ist die Verbesserung der Infrastruktur für denFahrradverkehr, vor allem in Innenstädten. Ein klarer Rahmen fürAlkohol-Interlock-Programme und eine Absenkung der Promillegrenze auf 1,1 füreine verpflichtende MPU können Alkohol- und Drogenfahrten wirksamer verhindern.Zudem sollten Autofahrer im Umgang mit Assistenzsystemen in ihren Fahrzeugenbesser geschult werden, um deren Potenzial für die Sicherheit ausschöpfen zukönnen. Darüber hinaus darf die polizeiliche Verkehrsüberwachung keinSchattendasein mehr fristen. Sie ist ein zentrales und sehr erfolgreiches Mittelder Verkehrssicherheitsarbeit. Die personellen Kapazitäten für diesenKernbereich der Polizeiarbeit müssen erhöht werden."Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischenund fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung,Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setzt sich für technische unddigitale Sicherheit bei Produkten, Anlagen und Dienstleistungen durchunabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung ein. Mit seinenMitgliedern verfolgt der TÜV-Verband das Ziel, das hohe Niveau der technischenSicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Weltzu schaffen.