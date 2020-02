TÜV-Verband zum Safer Internet Day: Neues Verständnis von Produktsicherheit notwendig

Berlin (ots) - Zum heutigen Safer Internet Day sagt Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des TÜV-Verbands:"Wir brauchen in der EU ein neues Verständnis von Produktsicherheit: DigitaleSicherheit muss fester Bestandteil der Produktsicherheit werden. Völlig neueRisiken bergen Produkte und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, zumBeispiel hoch automatisierte Fahrzeuge, KI-gesteuerte Maschinen odermedizinische Diagnosen auf Basis von KI. Immer dann, wenn Leib und Leben oderdie elementaren Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer in Gefahr sind, müssenhöchste Sicherheitsanforderungen gelten. KI-Systeme sollte in unterschiedlicheRisikoklassen eingeteilt und die Sicherheitsanforderungen entsprechend angepasstwerden. Hier müssen die Gesetzgeber in Berlin und Brüssel schnell handeln. Lauteiner repräsentativen Umfrage des TÜV-Verbands fordern fast vier von fünfBundesbürgern (78 Prozent) eine stärkere gesetzliche Regulierung von KünstlicherIntelligenz und 85 Prozent wollen, dass KI-Anwendungen klar gekennzeichnetwerden."Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@vdtuev.dewww.vdtuev.de | www.twitter.com/vdtuev_newsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65031/4517480OTS: VdTÜV Verband der TÜV e.V.Original-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell