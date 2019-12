TÜV-Verband präsentiert TrustCenter-Konzept für Zugang zu Fahrzeugdaten

Berlin (ots) - Grundlage für Sicherheits- und Umweltprüfungen vernetzterFahrzeuge +++ Datenzugang Voraussetzung für hoch automatisiertes Fahren +++IT-Sicherheit und Datenschutz rücken in den Mittelpunkt +++ RechtlicheVoraussetzungen schaffen +++Der TÜV-Verband hat ein Konzept für den diskriminierungsfreien, sicheren unddatenschutzkonformen Zugang zu Daten vernetzter Fahrzeuge vorgelegt. Ziel istes, die technische Sicherheit und die Umwelteigenschaften der Fahrzeuge auch inZukunft während ihrer gesamten Lebensdauer gewährleisten zu können. "Dietechnische Sicherheit moderner Fahrzeuge hängt zunehmend von digital gesteuertenFunktionen wie Notbrems- oder Spurhalteassistenten ab", sagte Dr. JoachimBühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV). "Zudem besteht die Gefahr,dass kriminelle Hacker digital vernetzte Fahrzeuge manipulieren oder die darinerhobenen Daten abgreifen." Das Konzept des "Automotive TrustCenters" sieht eineim staatlichen Auftrag handelnde Stelle vor, die berechtigen Organisationen denZugang zu bestimmten Fahrzeugdaten ermöglicht. So dürfen Prüforganisationen,Versicherungen oder Behörden Fahrzeugdaten nutzen, um bei der Hauptuntersuchung(HU) digitale Komponenten zu prüfen oder Haftungsfragen bei Unfällen zu klären.Laut dem TÜV-Konzept speichert und verarbeitet das Automotive TrustCenter selbstkeine Daten, sondern vergibt Zugriffsrechte für bestimmte Datenpakete an diejeweiligen Nutzer. Möglich wird das durch eine starke Verschlüsselung der Datenim Fahrzeug und eine sichere Übertragung an so genannte Datentreuhänder. Siespeichern die Daten für bestimmte Zwecke, zum Beispiel Diagnosedaten für die HU.Das gleiche Verfahren kann auch für die Speicherung von Fahrmodusdaten beimautomatisierten Fahren und für den so genannten Ereignisdatenspeicher angewendetwerden. Die Regulierung des Fahrmodusspeichers und des Ereignisdatenspeicherswerden im Jahr 2020 abgeschlossen. Sie sind Voraussetzung für automatisiertesFahren nach Level 3.Hintergrund des TrustCenter-Konzepts ist die zunehmende Digitalisierung undAutomatisierung von Fahrzeugen. "Der Softwareanteil in Fahrzeugen nimmt stetigzu", sagte Bühler. "Algorithmen und Künstliche Intelligenz nehmen den Fahrernimmer mehr Aufgaben ab." Trotz aufwändiger Qualitätssicherung könnten jedochnicht alle Schwachstellen während der Software-Entwicklung erkannt und behobenwerden. Bühler: "Fahrzeuge müssen auch nach der Auslieferung immer wieder mitSicherheits-Updates versorgt werden." Dabei werden zunehmend online neue oderverbesserte Funktionen aufgespielt, die für die Sicherheit relevant sein können.Notwendig wird daher die regelmäßige Überprüfung dieser Online-Updates auf derenZulässigkeit und Integrität vor allem mit Blick auf die Sicherheit,Umweltverhalten der Fahrzeuge und/oder Konformität zum Datenschutz. "DiePrüfverfahren der periodisch technischen Überwachung müssen aufgrund dieserneuen Anforderungen weiterentwickelt werden", sagte Bühler. Auch in Zukunftdürften sich im Straßenverkehr nur Fahrzeuge mit zulässiger undnicht-manipulierter Software bewegen. "Voraussetzung einer sogenanntenRemote-Überprüfung ist der diskriminierungsfreie Zugang zu originärenFahrzeugdaten", sagte Bühler. "Nur so kann die Betriebssicherheit modernerFahrzeuge im digitalen Zeitalter effizient bewertet werden."Aus Sicht des TÜV-Verbands muss die Politik die gesetzliche Grundlage für einendiskriminierungsfreien Zugang zum Kraftfahrzeug über eine standardisierteDatenschnittstelle schaffen. Bisher werden die in den Fahrzeugen anfallendenDaten per Mobilfunk an die Rechenzentren der Hersteller übertragen. Die bishervorliegenden Datenzugangskonzepte in der jeweiligen Serverlandschaft einzelnerAutomobilhersteller decken aus Sicht des TÜV-Verbands die Anforderungen anCybersecurity und Datenschutz aber nur unzureichend ab. Bühler: "DasTrustCenter-Konzept verhindert Datenmonopole und garantiert die Authentizitätder Fahrzeugdaten."Das TrustCenter-Konzept kann auch für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen(Car-to-Car, Vehicel-to-Vehicle) und für die Kommunikation der Fahrzeuge mit derInfrastruktur (Car-to-Infrastructure) genutzt werden. "Hoch automatisierteFahrzeuge werden ständig mit anderen Fahrzeugen und mit derVerkehrsinfrastruktur in Verbindung stehen und Informationen austauschen", sagteBühler. Dafür müssten künftige Fahrzeuggenerationen über einheitlicheKommunikationsplattformen und Sicherheitsarchitekturen verfügen. Bühler: "Diezunehmende Konnektivität, die Konvergenz von Hard- und Software, die Verbreitungsmarter Sensoren und die wachsende Bedeutung von Big Data erfordern neue Ansätzefür die Datennutzung", sagte Bühler. "Das TrustCenter-Konzept liefert einepraxisgerechte Lösung für eine verbraucherfreundliche Einwilligung in dieNutzung von Fahrzeugdaten und schafft die Voraussetzung für die digitaleFahrzeugprüfung der Zukunft. Cybersecurity und Datenschutz werden dabei zumDreh- und Angelpunkt einer zuverlässigen, nachhaltigen und sicheren Mobilität."Das Positionspapier des TÜV-Verbands ist abrufbar unter:https://www.vdtuev.de/news/position-trustcenter.Über den TÜV-Verband:Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischen und fachlichenInteressen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft undÖffentlichkeit. 