TÜV-Verband zu den neuen Klimazielen der EU-Kommission

Berlin (ots) - Mit einem "Green Deal" will EU-Kommissionschefin Ursula von derLeyen ambitionierte Klimaziele festschreiben und Europa bis zum Jahr 2050 zumersten klimaneutralen Kontinent machen. Dazu sagt Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV):"Der TÜV-Verband begrüßt den heute vorgestellten "Green Deal" der EU-Kommission.Die EU setzt damit ein klares Zeichen, um Energieversorgung, Industrieproduktionund Verkehr klimafreundlich umzubauen. Jetzt kommt es aber darauf an, dieKlimaziele mit einer zukunftsorientierten und innovationsfreundlichenWirtschafts- und Verbraucherpolitik zu verbinden. Wir brauchen eine breiteAkzeptanz in den Mitgliedsstaaten für diese ehrgeizigen Klimaziele. Die deutscheBundesregierung hatte bereits im September ihr Klimapaket vorgelegt. Wichtig isteine zügige Umsetzung der geplanten Klimaschutzmaßnahmen. Hier können dieTÜV-Organisationen mit unabhängigen Prüfungen und Zertifizierungen einenwesentlichen Beitrag leisten."Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischenund fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung,Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setzt sich für technische unddigitale Sicherheit bei Produkten, Anlagen und Dienstleistungen durchunabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung ein. Mit seinenMitgliedern verfolgt der TÜV-Verband das Ziel, das hohe Niveau der technischenSicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Weltzu schaffen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 Berlinpresse@vdtuev.dewww.vdtuev.de | www.twitter.com/vdtuev_newsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65031/4465600OTS: VdTÜV Verband der TÜV e.V.Original-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell