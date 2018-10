TÜV-Verband fordert umfassendere Sicherheitskontrollen bei Windrädern

Berlin (ots) -- Vorgaben für die Prüfung von Windenergieanlagen unzureichend- Schäden an Windrädern gefährden immer wieder Mensch und Umwelt- Politik gefordert: Aufnahme in den Regelungsbereich derBetriebssicherheitsverordnung notwendigDer TÜV-Verband (VdTÜV) hat umfassendere Vorgaben für dieKontrolle von Windenergieanlagen gefordert. "Erneuerbare Energiensind unsere Zukunft. Umso wichtiger ist es jetzt, Windräder mitregelmäßigen Prüfungen sicherer zu machen, um die Menschen besser zuschützen und die Akzeptanz für die Erneuerbaren zu erhalten", sagteDr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Gleichzeitigkönnten die Betreiber der Anlagen ihren Aufwand verringern, indemTeilprüfungen gebündelt und vereinheitlicht werden. Nach Berechnungendes TÜV-Verbands kommt es zu rund 50 gravierenden Schäden anWindenergieanlagen pro Jahr. "Unfälle wie abknickende Türme,berstende Rotorblätter oder Brände nach Blitzschlag sind einSicherheitsrisiko für Menschen und Umwelt, zumal Windparks immernäher an Straßen und Siedlungen heranrücken", sagte Bühler. "ImGrunde ist es nur eine Frage der Zeit, bis bei einer Windrad-HavarieMenschen zu Schaden kommen." Der TÜV-Verband fordert daher,Windkraftanlagen wie Tankstellen, Aufzüge oder Druckbehälter in denRegelungsbereich der Betriebssicherheitsverordnung aufzunehmen undmindestens alle zwei Jahre nach verbindlicheren Vorgaben zuüberprüfen.Aktuell gibt es in Deutschland fast 30.000 Windenergieanlagen,deren Sicherheit je nach Alter auf Basis unterschiedlicher Vorgabenüberprüft wird. Um die Standsicherheit der Anlagen an Land zugewährleisten, gilt für sie das Baurecht. Daneben müssen die in denTürmen eingebauten Servicelifte sowie Druckbehälter für die Regelungder Geschwindigkeit der Anlagen von unabhängigen Prüfern geprüftwerden. "Die TÜV-Experten sind bereits jetzt regelmäßig vor Ort undkennen den Zustand der Anlagen", sagte Bühler. "Dieses kann für eineumfassende Prüfung genutzt werden."Nach dem Jahr 2004 errichtete Anlagen müssen laut den geltendenRichtlinien alle zwei Jahre überprüft werden. Allerdings können dieBetreiber diesen Zeitraum auf vier Jahre verlängern, wenn sie dieAnlage regelmäßig warten. "In der Praxis führt das dazu, dass dieSicherheit der neueren Windräder nur alle vier Jahre von unabhängigerSeite überprüft wird", sagte Bühler. Dieser Zeitraum sei aus Sichtdes TÜV-Verbands eindeutig zu lang. Zudem gibt es keine Vorgaben zurKompetenz und Unabhängigkeit der Sachverständigen. Darüber hinausmüssten die Prüfinhalte konkretisiert werden.Ein weitaus größeres Problem stellen die Altanlagen dar, die vordem Jahr 2004 gebaut worden sind. Diese wurden nach der seinerzeitgültigen Richtlinie aus dem Jahr 1993 errichtet, die keinewiederkehrenden Prüfungen vorsieht. Nach Angaben des BundesverbandsWindenergie sind bis Ende des Jahres 2003 in Deutschland rund 15.400Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden. "Für etwa die Hälftealler Windräder in Deutschland müssen die Betreiber keineSicherheitsprüfungen nach einheitlichen Kriterien von unabhängigenStellen vornehmen lassen", sagte Bühler. "Es ist an der Zeit, dieseRegelungslücke zu schließen und bundesweit einheitliche Bedingungenfür den Betrieb der Anlagen zu schaffen."Der TÜV-Verband fordert daher von der Bundesregierung,Windenergieanlagen in den Regelungsbereich derBetriebssicherheitsverordnung aufzunehmen. Darin würde unter anderemfestgelegt, wie häufig die Windenergieanlage überprüft werden muss,welche Qualifikation die Sachverständigen erfüllen und was die Prüferbei den Kontrollen im Detail untersuchen müssen. Anders als bei einerWartung der Anlagen müssten die Betreiber nachweisen, dass diePrüfungen stattgefunden haben. Zudem könnten die Sachverständigendazu verpflichtet werden, ihre Erkenntnisse aus den Prüfungen imRahmen eines Erfahrungsaustausches zu teilen. "Diese Praxis hat sichbei sicherheitskritischen Anlagen seit mehr als 150 Jahren bewährt",sagte Bühler.Die Aufnahme von Windrädern in die Betriebssicherheitsverordnungund regelmäßige Sicherheitschecks empfehlen auch unabhängigeRechtsexperten. Ein Gutachten der Kanzlei reuschlaw im Auftrag desTÜV-Verbands kommt zu dem Ergebnis: "Angesichts der zumindestkritisch zu bewertenden Sicherheit von Windenergieanlagen erscheinteine festgelegte Prüfung, auch hinsichtlich Intervall undMindestinhalte sowie hinsichtlich der Anforderungen an einenunabhängigen Prüfer, unabdingbar."Das Positionspapier des TÜV-Verbands und das Rechtsgutachten vonreuschlaw Legal Consultants sind abrufbar unter http://ots.de/STCCCWHinweis zur Methodik: Die Berechnungen des TÜV-Verbands zur Anzahlder Unfälle bzw. Schäden von Windenergieanlagen beruhen auf eigenenRecherchen in öffentlich zugänglichen Quellen, darunter Fachmagazine,Online-Portale zum Thema Windenergie sowie Regionalzeitungen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V.Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT +49 30 760095-320maurice.shahd@vdtuev.deOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell