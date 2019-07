TÜV-Verband: Worauf Reisende beim Urlaubs-Shopping achten sollten

Berlin (ots) - +++ Gefahren für die Gesundheit: Viele Souvenirsbestehen keine TÜV-Prüfung im Labor +++ Vor dem Kauf sind einfacheQualitätschecks ratsam +++ Bei Produkten auf das GS-Zeichen achten+++Bunte Flip Flops, modische Sonnenbrillen oder aufblasbareGummitiere: An Stränden oder auf wuseligen Märkten verleiten niedrigePreise oft zum Kauf qualitativ minderwertiger Produkte. Nicht seltenbestehen bei diesen vermeintlichen Schnäppchen Verletzungsgefahrenoder die Produkte enthalten für die Gesundheit gefährlicheSchadstoffe. Wer im Urlaub keine böse Überraschung erleben will,achtet auf die Hinweise des TÜV-Verbands.Einfacher Qualitäts-Check für SonnenbrillenSonnenstrahlen können das Auge unwiederbringlich schädigen. InStrandnähe oder auf dem Wasser ist es besonders ratsam, eineSonnenbrille zu tragen. Denn hier kommt die UV-Strahlung nicht nurvon oben, sondern sie wird von allen Seiten reflektiert. Der Kaufbeim fliegenden Händler verspricht zwar schnelle Abhilfe gegenblendendes Sonnenlicht, kann aber langfristig Schäden an der Hornhautund der Linse des Auges verursachen. Denn hier ist das Risiko groß,dass die Gläser der Sonnenbrillen keinen UV-Schutz haben."Sonnenbrillen sollten am besten direkt beim Optiker gekauft werden.Dort kann man sich auf die Qualität der Brillengläser verlassen undder Fachhändler geht auf die individuellen Bedürfnisse desBrillenträgers ein", sagt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer desTÜV-Verbands (VdTÜV). So eignen sich für Wassersportler eherpolarisierte Brillengläser, die die Wahrnehmung von Kontrastenerleichtern. Golfer oder Tennisspieler sollten im Urlaub hingegeneher auf farbig getönte Gläser setzen, weil sich die Bälle auf dieseWeise besser vom Hintergrund abheben. Wer erst am Urlaubsort zumBrillenkauf kommt, kann einen einfachen Qualitäts-Check durchführen:Die Brille aufsetzen und eine gerade Linie fixieren. Verzerrt derBlick durch die Brillengläser die Linie, ist dies ein erstesAnzeichen für schlecht verarbeitete Gläser. Auch unscharfeSichtbereiche oder Einschlüsse in den Gläsern sind Indizien fürschlechte Qualität. Aufkleber mit den Angaben "UV 400" oder "100 %UV-Schutz" auf der Sonnenbrille sprechen dafür, dass die Sonnenbrilleüber einen ausreichenden Schutz verfügt.Gummitiere und anderes SpielzeugOb aufblasbares Gummitier, Schwimmflügel, Stofftier oderWasserpistole - viele Urlaubsmitbringsel würden einerTÜV-Produktprüfung im Labor nicht standhalten. So fallen diverseSpielzeuge durch die Brandprüfung. Andere Produkte beinhaltengesundheitsgefährdende Weichmacher oder enthalten Einzelteile, dieKleinkinder verschlucken könnten. "Gerade bei Schwimmhilfen sollteman auf das GS-Zeichen achten, weil im Notfall ein Kinderleben vonder Sicherheit des Produkts abhängen kann. Stofftiere sollten vor derersten Nutzung bei niedriger Temperatur gewaschen werden. So lassensich möglicherweise enthaltene Schadstoffe reduzieren. VonSpielsachen, die unangenehm riechen, am besten die Finger lassen undAbstand nehmen von Spielzeug mit scharfen Ecken und Kanten. Ein gutesZeichen ist es, wenn dem Produkt Bedienungs- und Warnhinweise inmehreren Sprachen beiliegen. Bestehen hinsichtlich der Qualität undSicherheit Zweifel, sollte man sich lieber für ein anderes Souvenirentscheiden", sagt Bühler.Allergene in Textilien und SchuhenAuch beim Kauf von Kleidung und Schuhen sollte man vorsichtigsein. Sie können Rückstände von bestimmten Färbemitteln oderGerbstoffen aufweisen, die bei längerem Hautkontakt Allergienauslösen oder Hautkrankheiten verursachen können. "Wer einKleidungsstück auf dem Markt oder am Strand erworben hat, sollte esvor dem ersten Tragen gründlich waschen, um Schadstoffe oderKrankheitserreger aus den Textilen zu entfernen und damit möglicheallergische Reaktionen zu vermeiden. Kleinkinder sind besondersgefährdet, hier sollte besondere Vorsicht gelten", sagt Bühler.Kennzeichen und Prüfzeichen bieten OrientierungWenn ein Hersteller sein Produkt mit dem CE-Kennzeichen versieht,bestätigt er noch vor der Markteinführung, dass seine Ware allengültigen EU-Richtlinien entspricht. Vielen Verbrauchern ist abernicht bekannt, dass die CE-Kennzeichnung kein Prüfzeichen, sonderneine so genannte Herstellerselbsterklärung ist. Bessere Orientierungbietet Verbrauchern das Zeichen für Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).Dieses wird auf einem Produkt immer durch ein Logo ergänzt, zumBeispiel von dem TÜV-Unternehmen, dass die Ware als unabhängigeStelle geprüft hat. Fehlt am Produkt die entsprechende Angabe überdas Prüfinstitut neben dem Prüfzeichen oder sind keine Hersteller-oder Importeur-Angaben angegeben, sollte vom Kauf generell abgesehenwerden.