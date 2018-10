TÜV-Verband: Elektro-Tretroller mit Augenmaß regulieren

Berlin (ots) -+++ Versicherungspflicht führt zu Mitnahmeverbot in Bussen und Bahnen+++ Elektronik und Stromspeicher sollten vor Markteinführung geprüftwerden+++ Neue Verordnung regelt Teilnahme von "Elektrokleinstfahrzeugen"am StraßenverkehrDer TÜV-Verband (VdTÜV) fordert, Kleinstfahrzeuge wieElektro-Tretroller (E-Scooter) mit Augenmaß zu regulieren."Elektro-Tretroller sind Teil des zukünftigen Mobilitätsmixes inunseren Städten und sollten so flexibel und praktikabel wie möglichreguliert werden", sagte Richard Goebelt, Bereichsleiter Mobilitätbeim TÜV-Verband. Im Mittelpunkt sollte dabei die Sicherheit derVerkehrsteilnehmer stehen. Im aktuellen Entwurf der "Verordnung überdie Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr" (eKFV)ist unter anderem eine Versicherungspflicht für E-Scooter vorgesehen.Damit würden sie rechtlich Kraftfahrzeugen gleichgestellt. Nutzer vonElektro-Tretrollern dürften die Fahrzeuge dann nicht mehr imÖffentlichen Personennahverkehr transportieren. "Ein Mitnahmeverbotin Bussen und Bahnen widerspricht dem Mobilitätsgedanken vonE-Scootern", sagte Goebelt. "Roller mit Elektromotor sind einesinnvolle Ergänzung zu anderen Verkehrsmitteln, um kürzere Distanzenin einem urbanen Umfeld zurückzulegen." Daher sollte eine Mitnahme inBussen, S-Bahnen, Straßenbahnen oder auch Nah- und Fernverkehrszügengrundsätzlich möglich sein.Die Verordnung des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) regelt, unterwelchen Voraussetzungen so genannte Elektrokleinstfahrzeuge künftigim Verkehr genutzt werden dürfen. Sie erfasst Fahrzeuge wieElektro-Tretroller oder Segways, die über eine Lenk- oder Haltestangeverfügen, bis zu 20 km/h schnell sind und nicht mehr als 50 Kilogrammwiegen. Elektro-Skateboards oder so genannte Hoover-Boards, diekeinen Lenker haben und nur über das Gleichgewicht gesteuert werden,sind von der Verordnung nicht erfasst. Hier ist eine Erweiterungsinnvoll, damit die bereits im Handel erhältlichen Fahrzeuge nichtillegal bleiben. Dringenden Anpassungsbedarf sieht der TÜV-Verband inder Verordnung bei der Sicherheit der Elektronik und der Batterie."Da bei E-Scootern in der Regel besonders leistungsfähigeHochenergiezellen zum Einsatz kommen, besteht ein erhöhtes Risiko,dass die Stromspeicher überhitzen oder andere Defekte entstehen",sagte Goebelt. Daher sollte die Verordnung Prüfungen für dasBatteriemodul und die elektrische Sicherheit zwingend vorschreiben.Dabei könne sich der Gesetzgeber an den bewährten Regelungen fürElektrofahrräder orientieren.Im Grundsatz begrüßt der TÜV-Verband den Vorstoß des BMVI. DerVerordnungsentwurf schließt eine wichtige Lücke zwischen den bisherin der Mobilitätshilfeverordnung geregelten Kleinstfahrzeugen underweitert den Geltungsbereich für Fahrzeuge, die im Zuge vonmultimodalen Verkehren insbesondere den innerstädtischen Verkehrentlasten und Verkehrsträger vernetzen können.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V.Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT +49 30 760095-320, E presse@vdtuev.deOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell