Berlin (ots) - Wie sicher sind die Autos auf Deutschlands Straßen?Welche Mängel haben die Fahrzeuge? Welche Modelle schneiden bei derHauptuntersuchung besonders gut ab und welche besonders schlecht? Undwie muss in Zeiten des digitalen Wandels die TÜV-Prüfung der Zukunftaussehen? Diese und weitere Fragen beantwortet der neue "TÜV-Report2019". In die Statistik fließen die Ergebnisse von rund 9 MillionenHauptuntersuchungen ein. Der aktuelle Report beschreibt dentechnischen Zustand der 231 gängigsten Fahrzeugmodelle. DerTÜV-Report ist damit Deutschlands größter Gebrauchtwagenratgeber, derden Herstellern seit 36 Jahren Anstöße für Verbesserungen gibt undAutofahrern wichtige Hinweise für die Verkehrssicherheit liefert. DieErgebnisse des TÜV-Reports 2019 möchten wir Medienvertretern beieiner Pressekonferenz vorstellen, zu der wir herzlich einladen.Zeit und Ort7. November 2018, 10:00 UhrHaus der Bundespressekonferenz (Tagungszentrum)Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinIhre Gesprächspartner sind:Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des Verbands der TÜV e.V. (VdTÜV)Hartmut Müller-Gerbes, Chefredakteur des TÜV Reports