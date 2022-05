TÜV-Verband Einladung: Online-Pressekonferenz TÜV Mobility Studie, 16.5.2022, 10 Uhr

Berlin (ots) -Alternative Antriebe, automatisiertes Fahren oder die Folgen der Pandemie - die Mobilität der Bundesbürger:innen ist im Wandel. Wie hat Corona das Mobilitätsverhalten verändert? Welche Rolle spielt der Umwelt- und Klimaschutz bei der individuellen Mobilität? Warum fällt der Verzicht auf das eigene Auto immer noch so schwer? Wie kommen Elektrofahrzeuge bei den Verbraucher:innen tatsächlich an und welche Hürden gibt es für die Anschaffung? Und wie beurteilen die Befragten die Sicherheit der neuen digitalen Assistenzsysteme? Diese und weitere Fragen beantwortet die umfassende repräsentative "TÜV Mobility Studie 2022".Die Ergebnisse der Untersuchung stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Montag, 16. Mai 2022, 10:00 UhrZugang zur Video-Konferenz mit Microsoft Teams:Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZTU2MGM3ZmUtYzZjMS00ZDBlLWE0ZjYtMmZkOGE4Nzg3OWEw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Optionaler Zugang per Telefon unter 069 566 081 262, Telefonkonferenz-ID: 556 012 547#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen gerne bei uns melden. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, maurice.shahd@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuell