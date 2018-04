TÜV-Studie: Vertrauen in den Diesel im freien Fall

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) -+++ Nur 6 Prozent der Bundesbürger würden noch einen Diesel kaufen+++ Politik muss Fahrverbote verhindern+++ TÜV-Verband fordert Digitalcheck bei abgasrelevanten SystemenNur noch sechs Prozent der Bundesbürger würden sich beim Autokauffür ein Dieselfahrzeug entscheiden. Damit liegen sie in der Gunsthinter den E-Fahrzeugen (13,6 Prozent), Fahrzeugen mit Hybridantrieb(19,4 Prozent) und den Benzinern (48,1 Prozent). Das sind dieErgebnisse aus einer Mobilitätsstudie, die der TÜV-Verband (VdTÜV)veröffentlicht hat."Das Vertrauen in die Dieseltechnologie befindet sich im freienFall," erklärt Joachim Bühler, Geschäftsführer des VdTÜV. Diemangelnde Akzeptanz der Autokäufer spiegelt sich auch in denZulassungszahlen wider. Betrug im Jahr 2015 der Anteil derSelbstzünder an den Neuzulassungen noch 48 Prozent, lag er 2017 bei38,8 Prozent. Nach dem Urteil zu den Fahrverboten waren im März 2018nur noch 31 Prozent aller Neuzulassungen mit einem Dieselmotorangetrieben. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass MillionenBesitzer auf älteren Dieselfahrzeugen sitzenbleiben, weil es für siekeinen Gebrauchtwagenmarkt mehr gibt."Der Vertrauensverlust für den Dieselantrieb kann fatale Folgenhaben", warnt Bühler. "Wir werden effiziente und vergleichsweisesaubere Verbrennungsmotoren noch viele Jahre als Brückentechnologiebenötigen." Hier sind die Automobilindustrie und die Politikgleichermaßen gefragt. "Die innovativen Hersteller sind absolut inder Lage, emissionsarme Dieselmotoren auf die Straße zu bringen," soBühler. Für einen Diesel spricht nach wie vor sein im Vergleich zumBenziner geringerer Spritverbrauch und CO2-Ausstoß. Bühler: "Wennsich die ersten Testergebnisse der Autoindustrie für neue Diesel mitdem Abgasstandard Euro 6d-TEMP bzw. Euro 6d bestätigen, gibt eskeinen Grund mehr, die Dieseltechnologie in Frage zu stellen."Eine wichtige Verbesserung sind bereits die auf EU-Ebeneeingeführten Tests bei der Typengenehmigung neuer Fahrzeugmodelleunter realen Bedingungen. Der TÜV-Verband fordert aber darüber hinausdie Einführung eines Digitalchecks bei der regelmäßigenHauptuntersuchung. "Es kann nicht sein, dass Manipulationen anAbgasnachbehandlungssystemen bei den regelmäßigen Prüfungen nichtaufgedeckt werden können, weil dafür die gesetzlichenRahmenbedingungen in Deutschland fehlen", erklärt Bühler. DieEU-Kommission geht davon aus, dass fünf Prozent der defekten odermanipulierten Fahrzeuge für 25 Prozent der Luftverschmutzung inEuropa verantwortlich sind. Die Identifikation von möglichenManipulationen an den Abgasnachbehandlungssystemen im Rahmen derHauptuntersuchung wäre ein maßgeblicher Beitrag zur Verbesserung derLuftqualität in Deutschland.Weitere Informationen zur Mobility Studie 2018 des VdTÜV unterwww.vdtuev.deZur Methodik der Studie:Befragt wurden insgesamt 1.238 Personen, darunter 1.007 Personenmit mindestens einem Auto im Haushalt, ab 18 Jahren in Deutschland.Die computergestützten telefonischen Interviews (CATI) wurden in derZeit vom 26. Februar bis 09. März 2018 durchgeführt. Es wurden sowohlFestnetz- wie auch MobilfunkanschluÌ^sse beruÌ^cksichtigt (DualFrame: 70/30).Dazu wurde eine bevölkerungsrepräsentative, proportionale undüberschneidungsfreie Zufallsstichprobe auf Basis des Mikrozensus 2016gezogen. Um Abweichungen aufgrund der Zufallsauswahl zu korrigieren,wurden die Aussagen zudem auf Grundlage des Mikrozensus nachGeschlecht, Alter, Personen im Haushalt und Bundesland gewichtet.Damit zeichnet die Studie ein bevölkerungsrepräsentatives Bild fürPersonen ab 18 Jahren in Deutschland. Bei der vorliegenden Stichprobekann der Anteilswert in der Grundgesamtheit um ca. ± 3 Prozent um denAnteilswert in der Stichprobe schwanken.Pressekontakt:Geraldine SalbornVdTÜV Verband der TÜV e.V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT.: +49 30 760095-400presse@vdtuev.dewww.vdtuev.detwitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell