TÜV-Studie: Mitarbeiter genervt von IT-Sicherheit

Berlin (ots) - +++ Passwortwechsel und komplizierteAuthentifizierung nerven die Beschäftigten +++ Unternehmen solltendie Usability immer im Blick behalten +++ TÜV-Verband seit diesemJahr Partner der IT-Sicherheitsmesse it-sa +++Regelmäßige Passwortwechsel, komplizierte Authentifizierung,gesperrte USB-Ports oder fehlerhaft agierende Spamfilter: 58 Prozentder Unternehmen in Deutschland geben an, dass ihre Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter häufig genervt sind, weil sie bestimmteIT-Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Das hat einerepräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 503Unternehmen ab 10 Mitarbeitern ergeben. "IT-Sicherheitsmaßnahmendürfen die Mitarbeiter nicht drangsalieren", sagte Marc Fliehe,Leiter Digitales beim TÜV-Verband (VdTÜV), zum Start derIT-Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg. "IT-Sicherheit muss sich sonatürlich wie möglich in den Arbeitsalltag integrieren lassen." Dassei aber heute oftmals noch nicht der Fall. Gleichzeitig müssten dieUnternehmen unter ihren Beschäftigten das Bewusstsein schaffen, dassIT-Sicherheitsmaßnahmen mehr als nur ein lästiges Übel sind.Aus Sicht des TÜV-Verbands sollten Unternehmen bei derIT-Sicherheit die Benutzerfreundlichkeit immer im Blick behalten, umdie notwendige Anwenderakzeptanz zu schaffen. TechnologischeEntwicklungen beispielsweise können hier Abhilfe schaffen. Schonheute kann beispielsweise die Eingabe langer Passwörter oderZiffernfolgen durch biometrische Verfahren wie Fingerabdruck,Gesichtserkennung oder Iris-Scan ersetzt werden. "Vorgaben wieregelmäßige Passwortwechsel bei der Windows-Anmeldung oder anderenAnwendungen gelten inzwischen als überholt", sagte Fliehe. "DieUnternehmen sollten ihren Mitarbeitern geeignete Tools wiePasswortmanager, Zertifikate oder biometrische Verfahren zurVerfügung stellen, damit ihnen die Umsetzung vonIT-Sicherheitsvorgaben leicht von der Hand geht."Darüber hinaus sollten Unternehmen verstärkt in die Weiterbildungihrer Mitarbeiter investieren. "Zur heute notwendigen digitalenKompetenz gehört der sichere Umgang mit IT-Anwendungen", betonteFliehe. Individuell zugeschnittene Lernangebote, die dasKenntnisniveau der Anwender berücksichtigen, schaffen eineWissensgrundlage und fördern das Bewusstsein für die Notwendigkeitvon IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehört auch das Wissen, wie sichMitarbeiter im Fall eines Cyberangriffs verhalten sollten. Fliehe:"Viele Mitarbeiter empfinden den Umgang mit IT-Sicherheitsmaßnahmenals zusätzliche Hürde und nervig. Aber die Folgen eines erfolgreichenCyberangriffs nerven noch viel mehr. Wie man diesen vorbeugen kann,diskutieren wir aktuell auch auf der it-sa."Die TÜV-Organisationen verfolgen das Ziel, dieinformationstechnische Sicherheit in der Gesellschaft zu wahren undRahmenbedingungen für einen sicheren digitalen Wandel zu entwickeln.Als Vertrauensdienstleister der Digitalisierung arbeiten sie anSicherheitsbewertungen und Zertifizierungen von Safety-, IT-Securityund Privacy-Anforderungen. Seit diesem Jahr unterstützt derTÜV-Verband als neues Mitglied im Partnernetzwerk der it-sa dieArbeit der IT-Security-Messe. Diese bietet das weltweit größteAusstellerspektrum der IT-Sicherheits-Branche. Die Messe findet vom8. bis zum 10. Oktober in Nürnberg statt.Zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine repräsentativeUnternehmensumfrage des Marktforschungsunternehmens ipsos im Auftragdes TÜV-Verbands unter 503 Unternehmen ab 10 Mitarbeitern inDeutschland. Befragt wurden die Verantwortlichen für IT-Sicherheitoder die Geschäftsleitung.