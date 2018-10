München (ots) -- CHECK24 erhält die Noten 1,5 und 1,6 für GesamtzufriedenheitServiceleistungen & Unternehmen- Fachkompetenz der Mitarbeiter und Einfachheit des Tarifwechselspositiv bewertet- CHECK24 bietet kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltungim digitalen KundenkontoDer TÜV Saarland verleiht CHECK24 zum wiederholten Mal dasZertifikat "Service tested" mit der Note "sehr gut". Der Service desMünchner Vergleichsportals hat die Bestnote der freiwilligen Prüfungerhalten und damit ein überdurchschnittliches Ergebnis erzielt.Insbesondere die Einfachheit des Tarifwechsels, die Verständlichkeitder Informationen und die Fachkompetenz der Mitarbeiter wurdenpositiv beurteilt. Die Bewertungen der Einzelkategorien schlagen sichin den Noten 1,5 und 1,6 für die GesamtzufriedenheitServiceleistungen und Unternehmen nieder.*Für die Untersuchung führte der TÜV Saarland eine repräsentativeKundenbefragung durch. Insgesamt haben 1.445 Personen teilgenommen.Die Befragung setzte sich aus dem Gesamturteil, der Beurteilung derEinzelkriterien und einer Wichtigkeitseinstufung jenerEinzelkriterien zusammen. Die Probanden urteilten über 17 Merkmale,u. a. die Gestaltung der Internetseite, Kontaktmöglichkeiten zuCHECK24, Freundlichkeit der Mitarbeiter und Beschreibung derVergleichsangebote.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im digitalen KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung perTelefon und E-Mail. Verbraucher sehen und verwalten ihre Verträge imdigitalen Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungenwissen über 15 Millionen Kunden zu schätzen.Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern. Sosparten Verbraucher innerhalb eines Jahres über 800 Mio. Euro. Dasergab eine repräsentative Studie von WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).***Quelle TÜV Saarland https://www.tuev-saar.de/zertifikat/SC43178/[abgerufen am 26.09.2018]**Quelle: WIK-Consulthttp://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell