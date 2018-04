TÜV SÜD wächst weiter! - Deutschlands größtes TÜV-Unternehmen steigert Umsatz auf über 2,4 Milliarden Euro (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Deutschlands größtes TÜV-Unternehmen hatheute (17.04.) in München Bilanz für das Jahr 2017 gezogen. Einweiteres Rekordjahr für TÜV SÜD mit Bestmarken bei Umsatz und Gewinn.Ein großes Thema bei der Pressekonferenz waren aber nicht nur dieZahlen, sondern auch "Zukunftsinvestitionen" und die Entwicklung vonneuen Dienstleistungen und Geschäftsmodellen im Bereich derDigitalisierung. Mario Hattwig:Sprecher: 2017 war ein erfolgreiches Jahr für TÜV SÜD. Der Umsatzstieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf über 2,4 MilliardenEuro.O-Ton 1 (Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, 18 Sek.): "Das Ergebnis vorZinsen und Ertragsteuern verbesserte sich dabei um etwa 7,4 Prozentauf immerhin 217 Millionen Euro. Und weltweit beschäftigte TÜV SÜD imJahr 2017 über 24.000 Mitarbeiter und davon immerhin die Hälfte imAusland."Sprecher: So der Vorstandsvorsitzende von TÜV SÜD, Prof. Dr. AxelStepken. Neben dem Vertrauen der Kunden waren vor allem 123 MillionenEuro an Investitionen ein Grund für das Wachstum. Schwerpunkte warender Ausbau der Prüfinfrastruktur und die Entwicklung von neuenDienstleistungen und Geschäftsmodellen im Bereich derDigitalisierung.O-Ton 2 (Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, 20 Sek.): "Aus praktischallen Branchen bekommen wir Anfragen, wie ein besserer Datenschutz,wie eine höhere Cyber Security erreicht werden kann. Und das sindgenau die Bereiche, in denen wir unsere Kompetenzen und Leistungenmassiv ausbauen. Ein Meilenstein für unser Unternehmen war hier dieBeteiligung an der Uniscon GmbH im Jahr 2017."Sprecher: ...einem Anbieter von hochsicheren Cloud-Lösungen fürdie Datenverarbeitung.O-Ton 3 (Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, 26 Sek.): "DieEinzigartigkeit der Uniscon-Lösungen besteht eben darin, dass dieVerarbeitung von Daten in der Cloud möglich ist, ohne dass derBetreiber der Cloud einen Zugriff auf die Daten hat. DieEinsatzmöglichkeiten dieser Sealed Cloud-Technologie reichen von derAuswertung von Videodaten im öffentlichen Raum über die sichereVerarbeitung von Daten in der Medizin bis zu Anwendungen in derVersicherungswirtschaft oder auch im Automobilbereich."Sprecher: Auch hier spielt die Digitalisierung eine immer größereRolle. TÜV SÜD bringt dabei seine Erfahrungen in wichtige Forschungs-und Pilotprojekte ein - sei es bei der Zulassung des ersten autonomfahrenden Personenbusses in Deutschland oder der Mitarbeit an eineroffenen Entwicklungsplattform für Automobilhersteller, Zulieferer undTechnologieunternehmen. Die Prognose für das laufende Jahr sieht derVorstandsvorsitzende positiv.O-Ton 4 (Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, 19 Sek.): "Ich binzuversichtlich, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung weiterfortsetzen können. Unsere Erfolgsfaktoren sind das internationaleNetzwerk an Prüflaboren, unser breites Angebot an Dienstleistungenund eben auch das Know-how und die Erfahrung unserer mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt."Abmoderationsvorschlag: Mehr Informationen zum Thema finden Sie imInternet unter www.tuev-sued.de/bilanzpressekonferenz - natürlichauch zum Download.Pressekontakt:Sabine HoffmannMail: s.hoffmann@tuev-sued.deTel.:089/5791-1613Original-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell