TÜV SÜD veröffentlicht Guideline für Hyperloop-Technologien

München (ots) - TÜV SÜD hat die weltweit erste Guideline für Hyperloop-Technologien veröffentlicht. Hyperloop ist der Überbegriff für innovative Hochgeschwindigkeitstransportsysteme. Die TÜV SÜD-Guideline definiert die sicherheitsrelevanten Anforderungen an solche Systeme. Die US-amerikanische HyperloopTT hat die Anforderungen bei der Entwicklung ihres Systems bereits berücksichtigt. Die vorläufige Fassung der Guideline haben TÜV SÜD und HyperloopTT im letzten Jahr der Europäischen Kommission vorgestellt.Die Veröffentlichung der TÜV SÜD-Guideline ist ein wichtiger Meilenstein für die weltweite Standardisierung von Hyperloop-Transportsystemen. Für die Akzeptanz einer innovativen Technologie in der Öffentlichkeit und im Markt kommt der Sicherheit eine entscheidende Rolle zu.HyperloopTT in Los Angeles, Kalifornien, entwickelt ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem, mit dem Passagiere und Güter auf langen Strecken befördert werden können. Elektrisch betriebene Transportkapseln werden in Vakuumröhren mit Reisegeschwindigkeiten von bis zu 1.100 Stundenkilometern beschleunigt.TÜV SÜD hat das Hazard Analysis und Risk Assessment (HARA) des Systems von HyperloopTT überprüft und auf dieser Basis eine Guideline entwickelt, welche die wesentlichen Sicherheitsanforderungen an Planung, Bau und Betrieb solcher Systeme definiert. Dabei wurden auch bestehende Regelwerke und Erfahrungen in Bereichen wie Eisenbahnen, Metrosysteme, Seilbahnen, Fahrgeschäfte sowie Luftfahrt und Prozessindustrie berücksichtigt und für die speziellen Anforderungen der Hyperloop-Technologie weiterentwickelt. In einem umfassenden Ansatz definiert die Guideline unter anderem die wesentlichen Sicherheitsanforderungen für die Transportkapseln, das Antriebssystem, das Lebenserhaltungssystem, die Röhren und die Evakuierung in Notfällen."Mit unserer übergreifenden Guideline leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu, eine innovative Technologie wie Hyperloop sicher und zuverlässig zu machen", sagt Ferdinand Neuwieser, Sprecher der Geschäftsführung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Zudem bietet die Guideline nach Aussage von Neuwieser eine belastungsfähige Basis für die Standardisierung von Hyperloop-Systemen und die Entwicklung eines harmonisierten Regelwerks für nationale Zulassungsverfahren und für Zertifizierungen von einzelnen Komponenten und kompletten Systemen. Im vergangenen Jahr haben TÜV SÜD und HyperloopTT dem Directorate-General for Mobility and Transport der Europäischen Union die Guideline vorgestellt."Die Hyperloop-Technologie wird die Zukunft der Verkehrssysteme revolutionieren", erklärt Andres de Leon, Chief Executive Officer von HyperloopTT. Das extrem schnelle, energieeffiziente und emissionsfreie Verkehrsmittel könne problemlos in bestehende Infrastrukturen integriert werden. "Mit TÜV SÜD haben wir einen weltweit anerkannten Partner gefunden, der uns mit seiner Kompetenz und seinen Erfahrungen bei der weiteren Entwicklung unseres Systems und bei der Realisierung unserer Projekte auf der ganzen Welt unterstützt."Die Guideline kann als PDF-Datei gegen eine Gebühr von 1.000 Euro (zzgl. MwSt.) von der TÜV SÜD-Website heruntergeladen werden: https://www.tuvsud.com/HyperloopGuideline .Weitere Informationen zum Hyperloop-System von HyperloopTT gibt es unter http://www.hyperloop.global .