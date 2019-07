TÜV SÜD: Auch kleine Betriebe müssen Datenschutz beachten

München (ots) - Ende Juni hat der Bundestag eine Änderung imDatenschutzgesetz beschlossen, um kleine Betriebe bei der Umsetzungder DSGVO zu entlasten. Erst ab zwanzig Mitarbeitern, die sichständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Datenbeschäftigen, sollen Unternehmen künftig verpflichtet sein, einenDatenschutzbeauftragten zu benennen. Bisher war das schon ab zehnMitarbeitern der Fall. TÜV SÜD warnt allerdings davor, das ThemaDatenschutz jetzt zu vernachlässigen. Neue Schulungstermine dazu,aber auch zu vielen anderen Themen, sind auf der Website der TÜV SÜDAkademie ab sofort online verfügbar."Viele Mitarbeiter sind nach wie vor nicht ausreichend geschultzum Thema Datenschutz, dieser wichtige Aspekt wird leider noch vielzu oft vernachlässigt", sagt Jörg Schemat, Geschäftsführer TÜV SÜDAkademie. Laut einer Online-Umfrage im Auftrag von TÜV SÜD im Mai2019 gaben nur 44 Prozent der befragten Unternehmen an, ihreMitarbeiter ausreichend zur Umsetzung derEU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geschult zu haben. Auchangesichts der gesetzlichen Erleichterung auf nationaler Ebene inDeutschland sollten kleine Unternehmen das Thema Datenschutz auchjetzt nicht vernachlässigen. Denn nach wie vor liegt dieVerantwortung für die Umsetzung in vollem Umfang bei derGeschäftsleitung, auch wenn kein Datenschutzbeauftragterverpflichtend vorgeschrieben ist. Bei einem Verstoß gegen dieDatenschutzrichtlinien drohen Strafzahlungen in Höhe von bis zu 20Millionen Euro oder bis zu vier Prozent ihres Jahresumsatzes.Datenschutzfachportal mit Expertentipps für die PraxisDie DSGVO-Schulungen der TÜV SÜD Akademie reichen von denGrundlagen über Update-Seminare und Praxisworkshops bis hin zuspeziellen Kursen für den Datenschutz im Personalwesen oderGesundheitswesen. Zudem bietet das vor einem Jahr erfolgreichgestartete Datenschutzfachportal der TÜV SÜD Akademie registriertenNutzern den Zugriff auf aktuelles Fachwissen und Expertentipps fürdie tägliche Praxis, DSGVO-Prozesse sind hier übersichtlichdargestellt. Alle Arbeitshilfen, Checklisten und Muster deskostenpflichtigen Angebots sind downloadbar und individuelleditierbar. In Indien und Singapur wird das Datenschutzfachportalbald ebenfalls verfügbar sein. Das internationale Portal beinhaltetdie EU-einheitlichen Vorgaben der General Data Protection Regulation(GDPR), also keine nationalen Rechte.Neue Fortbildungstermine 2020Neue Termine für Schulungen zum Thema Datenschutz, aber auch zuvielen anderen Themen, sind ab sofort auch für 2020 online verfügbar.Die TÜV SÜD Akademie hat Schulungen und Fortbildungen zu über 100Themengebieten aus Management und Technik, zum Beispiel zum digitalenWandel und Innovationsmanagement im Programm. BIM-Anwendungen undIndustrie 4.0 sind einige der aktuellen Bereiche, neben Klassikernwie Qualitätsmanagement oder Brandschutz. Die TÜV SÜD Akademie legtbesonderen Wert auf ein großes Angebot an digitalen Lernformaten wieE-Learnings, Webinaren, Virtual-Reality- und 360o-Trainings.Alle Fort- und Weiterbildungsangebote sowie die Termine der TÜVSÜD Akademie gibt es online unter: www.tuev-sued.de/akademie.Die Registrierung für das Datenschutz-Fachportal ist überfolgenden Link möglich: www.tuev-sued.de/datenschutz-portal.Umfassende Informationen zum Thema Datenschutz nach EU-DSGVO,externer Datenschutzbeauftragter, geprüfte Auftragsverarbeitung undzertifizierte Datenträgervernichtung bietet die TÜV SÜD Sec-IT GmbHunter https://www.tuev-sued.de/fokus-themen/it-security.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell