TÜV SÜD ist Gründungsmitglied von IAMTS

München/Detroit (ots) - TÜV SÜD hat gemeinsam mit der Society ofAutomotive Engineers International (SAE), dem China AutomotiveTechnology and Research Center (CATARC), dem Shanghai IntelligentAutomotive Center (SIAC) und International Transportation InnovationCenter (ITIC) eine internationale Allianz gegründet, um globalstandardisierte Testmethoden und einheitlich anerkannte Standardsrund um das automatisierte Fahren zu entwickeln und zu harmonisieren.Die Mission der International Alliance for Mobility Testing andStandardization (IAMTS): Der Aufbau eines internationalen Portfoliosan Testumgebungen für Smart Mobility mit den höchstenQualitätsstandards, um so die Entwicklung und Markteinführungautomatisierter Mobilität effektiv zu unterstützen."Intelligent vernetzte Fahrzeuge (ICV) werden weltweit entwickeltund erprobt. Die Anforderungen an die Fahrzeuge sowie die Kenntnisseund Ansätze in Bezug auf Verkehrsregeln, Zertifizierungsvorschriftenund Prüfnormen variieren jedoch von Land zu Land. Daher gibt es nochkeine einheitlichen oder etablierten Testmethoden und Standards fürdie Zulassung automatisierter Fahrfunktionen. Dies stellt zunehmendeine echte Hürde für die Erprobung und Markteinführungautomatisierter Fahrzeuge dar. Das wollen wir gemeinsam mit unserenPartnern ändern und mit IAMTS weltweit anerkannte Standards,Testszenarien und Prüfmethoden für die Mobilität von morgenentwickeln und soweit möglich auch harmonisieren", unterstreichenPatrick Fruth, CEO Division Mobility und Alexander Kraus, Senior VicePresident, Global Head of Automotive bei TÜV SÜD.Der Bedarf nach zuverlässigen, vorhersehbaren und reproduzierbarenTests für ICVs über geografische und regulatorische Grenzen hinwegwächst weltweit. IAMTS will die komplexen Informationen, die globalaus Test- und Verifikations- und Validierungsmethoden abgeleitetwerden, zusammenführen und auf dieser Basis die Entwicklung vonTestmethoden, Testszenarien und Methoden zur Validierung fürintelligent vernetzte Fahrzeuge beschleunigen. Dabei konzentrierensich die Partner auf Anwender und Betreiber von Testumgebungen. DazuAlexander Kraus: "TÜV SÜD wird sein Expertenwissen für dieSicherheitsprüfung und Validierung automatisierter und vernetzterFahrzeuge gezielt einbringen, um die Zukunft der Mobilität weltweitaktiv mitzugestalten und das Vertrauen der Gesellschaft in dasautomatisierte Fahren zu stärken."Internationale ExpertiseTÜV SÜD begleitet von Beginn an die Entwicklunghochautomatisierten Fahrens in den verschiedensten Bereichen. Soarbeiten die Experten in Deutschland beispielsweise im ProjektPEGASUS des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gemeinsammit 16 Partnern aus Industrie und Wissenschaft an der Formulierungvon Anforderungen, die an Methoden und Werkzeuge für die Absicherungvon hochautomatisierten Fahrfunktionen auf Autobahnen gestellt werdenmüssen. Als Teil des Sonderausschusses "Fahrerassistenzsysteme" desBundesverkehrsministeriums gestalten TÜV SÜD-Fachleute dieÜberarbeitung entsprechender Normen mit.TÜV SÜD entwickelt gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrumfür Künstliche Intelligenz (DFKI) einen "TÜV für Algorithmen",betreibt zusammen mit dem Testfeldbetreiber für autonomes FahrenBaden-Württemberg und dem Karlsruher Verkehrsverbund ein Testfeld fürUnternehmen und ist auch international an vielen Projekten zurEntwicklung des automatisierten Fahrens beteiligt - etwa an CETRAN(Centre of Excellence for Testing & Research of AVs) der NanyangTechnology University in Singapur. TÜV SÜD-Experten sind zudem amweltweit ersten Standard für die Zulassung von vollautomatisiertenFahrzeugen in Singapur beteiligt. Darüber hinaus sind die Expertenvon TÜV SÜD weltweit mit über 40 Partnern aus Industrie, Hochschulenund Gesetzgebern in gemeinsamen Projekten rund um das automatisierteund vernetzte Fahren aktiv.Weitere Informationen unter www.tuev-sued.de und unterhttp://iamts.org.