TÜV SÜD gibt Tipps für Kauf und Gebrauch von Heizdecken (FOTO)

München (ots) -Wenn die Tage und Nächte wieder kühler werden, liegt der Gedankean die Anschaffung einer Heizdecke nahe. Doch diese Produkte hattenfrüher den Ruf, brandgefährlich zu sein. Ob das stimmt und wasVerbraucher beim Kauf und Gebrauch von Heizdecken beachten müssen,erklärt TÜV SÜD-Produktspezialistin Andrea Biehler.Noch immer haben viele Menschen Geschichten von in Brand geratenenZimmern im Kopf, die durch eine Heizdecke entzündet wurden. Doch wiesieht es damit wirklich aus? "Generell sind die meisten Produkte sehrsicher geworden", sagt Andrea Biehler, Produktspezialistin der TÜVSÜD Product Service GmbH. Außerdem unterliegen Heizdecken strengenSicherheitsvorgaben. Verbraucher sollten unbedingt auf dasVorhandensein des vorgeschriebenen CE-Kennzeichens und desfreiwilligen GS-Prüfzeichens achten. Bei den weichen, flexiblenHeizdecken besteht grundsätzlich die Gefahr, dass sich die Heizdrähteüberlagern. Die TÜV SÜD-Expertin rät daher, klassische Heizdecken nurzum Aufwärmen des leeren Bettes zu verwenden und ansonsten lieber aufderen Einsatz im Bett zu verzichten. Sehr teure Modelle verfügen überein unabhängiges Kontrollsystem und registrieren teilweise sogar dieUmgebungstemperatur an verschiedenen Stellen der Decke. Diese Modellegelten als sehr sicher.Alternative: WärmeunterbettEine "sanftere" Alternative zur Heizdecke sind sogenannteWärmeunterbetten. Diese werden nicht so heiß. Die Heizdrähte sindhier so angebracht, dass sie sich nicht so leicht zusammenschiebenkönnen. Käufer sollten darauf achten, dass ein Wärmeunterbett überverschiedene Heizstufen verfügt und sich vielleicht sogarunterschiedliche Temperaturzonen separat einstellen lassen, so dassetwa die Füße mehr Wärme abbekommen als der Rumpfbereich. "Um dieWärmezufuhr die ganze Nacht über zu regeln, muss das Gerät explizitfür die Langzeitanwendung geeignet sein", betont Andrea Biehler. Inder Anleitung sollte auf jeden Fall die richtige Handhabung dafürbeschrieben werden. Auch auf die passende Größe müssen Käufer achten:Wärmeunterbetten dürfen nicht größer als die Matratze sein und nichtüber den Bettrand hängen, um ein Abknicken der Heizdrähte zuverhindern. Die Unterbetten sind auch in Form praktischer Spannbezügeerhältlich, was ein Verrutschen verhindert.Wichtig für beide: AbschaltautomatikEgal, für welche Art sich Verbraucher entscheiden: Damit dieSicherheit gewährleistet ist, muss das Modell einenÜberhitzungsschutz sowie eine Abschaltautomatik besitzen. Dies istvor allem wichtig, wenn die angenehme Wärme zu tiefem Schlaf geführthat. Sinnvoll ist auch ein Timer, mit dem sich die maximale Dauer desHeizvorgangs festlegen lässt. Die Temperatur sollte sich mittelsWahlschalter in mindestens drei Stufen verstellen lassen. Feinfühligeund temperaturempfindliche Menschen werden allerdings Modellebevorzugen, die bis zu zehn Stufen zur Auswahl haben. Praktisch istüberdies eine Schnell- oder Turboheizung zum raschen Anwärmen deskalten Bettes.Hygiene und MaterialienDie Heizdrähte einer Decke sind meist wasserdicht ummantelt. Lässtsich das Netzteil abnehmen, können daher einige Modelle sogarkomplett in der Maschine gewaschen werden. Bei den anderen Decken undUnterbetten lässt sich immerhin der Bezug abnehmen und waschen - wasfür die Hygiene wichtig ist. Haben Konsumenten doch ein nichtwaschbares Modell erstanden, können sie dies auch mit einemDampfreiniger säubern und den gelösten Schmutz mittels Mikrofasertuchentfernen.Auch der Bezug spielt bei einer Heizdecke eine wichtige Rolle.Viele möchten, dass sie sich möglichst kuschelig anfühlt undbevorzugen daher einen Baumwoll- oder Fleecestoff. Diese Stoffe sindauch pflegeleicht. Weil die Decke direkten Hautkontakt hat, empfiehltes sich vor allem für empfindliche Menschen, auf Öko-Siegel, wie dasÖko-Tex-Zeichen, zu achten. So ist sichergestellt, dass die Decke ausunbedenklichen und umweltfreundlichen Materialen besteht und keineunangenehmen Gerüche von ihr ausgehen. Wer unter einerHausstaubmilben-Allergie leidet, sollte zusätzlich darauf achten,dass das Unterbett mit antibakteriellen Materialien versehen ist,damit sich Milben nicht so leicht vermehren können.Übrigens: Heizdecken sind Elektrogeräte - Kinder sollten daherkeinen unbeaufsichtigten Zugang dazu haben!Pressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 19980686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: thomas.oberst@tuev-sued.deInternet: www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell