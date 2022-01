TÜV SÜD bietet Hyperloop-Guideline zum kostenlosen Download

München (ots) -TÜV SÜD bietet seine Guideline für Hyperloop-Technologien zum kostenlosen Download an. Die Guideline definiert sicherheitsrelevante Anforderungen an Hyperloop-Systeme. Mit der Veröffentlichung unterstützt der internationale Prüf- und Zertifizierungsdienstleister die weitere Entwicklung und Harmonisierung dieser wegweisenden Zukunftstechnologie.Der Begriff Hyperloop beschreibt Hochgeschwindigkeitstransportsysteme, mit denen Passagiere und Güter auf langen Strecken befördert werden können. Dafür sollen in Zukunft elektrisch betriebene Transportkapseln in Vakuumröhren auf Reisegeschwindigkeiten von bis zu 1.100 Stundenkilometern beschleunigt werden.In der weltweit ersten Guideline für Hyperloop-Systeme hat TÜV SÜD in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen HyperloopTT im Jahr 2020 die wesentlichen Sicherheitsanforderungen an Planung, Bau und Betrieb solcher Systeme definiert. Dafür wurden auch bestehende Regelwerke und Erfahrungen in Bereichen wie Eisenbahnen, Metrosysteme, Seilbahnen, Fahrgeschäfte sowie Luftfahrt und Prozessindustrie berücksichtigt und für die speziellen Anforderungen der Hyperloop-Technologien weiterentwickelt. In einem umfassenden Ansatz definiert die Guideline unter anderem die wesentlichen Sicherheitsanforderungen für die Transportkapseln, das Antriebssystem, das Lebenserhaltungssystem, die Röhren und die Evakuierung in Notfällen.In den vergangenen Jahren haben sich die Entwicklung und Forschung im Bereich der Hyperloop-Technologien sowie die damit verbundenen Standardisierungsbemühungen stark beschleunigt, getrieben vor allem durch Allianzen der verschiedenen Hyperloop-Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die kostenlose Veröffentlichung der Hyperloop-Guideline ist ein Meilenstein für die weitere Standardisierung der Systeme und die Entwicklung harmonisierter Regelwerke für Zulassungsverfahren auf nationalen und regionalen Märkten wie dem EU-Binnenmarkt sowie für Zertifizierungen von einzelnen Komponenten und kompletten Systemen.Die Guideline kann als PDF-Datei kostenlos heruntergeladen werden unter https://www.tuvsud.com/en/resource-centre/white-papers/hyperloop-guidelinePressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: thomas.oberst@tuvsud.comInternet: www.tuvsud.com/deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell