TÜV SÜD als zweite Benannte Stelle nach MDR anerkannt (FOTO)

München (ots) -TÜV SÜD Product Service wurde von der Zentralstelle der Länder fürGesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) alseine der ersten Benannten Stellen weltweit für die neueMedizinprodukteverordnung (MDR) anerkannt. Mit der MDR hat dasEuropäische Parlament das europäische Zulassungssystem fürMedizinprodukte weiter verbessert. Die Verordnung trat im Mai 2017 inKraft. Die Übergangsfrist endet am 25. Mai 2020.Strengere Anforderungen an Hersteller und Benannte Stellen Dieneue Medical Device Regulation (MDR, EU 2017/745) der EuropäischenUnion ersetzt die Richtlinie 93/42/EWG Medical Device Directive (MDD)und 90/385/EWG Active Implantable Medical Devices (AIMD). "DieVerordnung gilt für alle Medizinproduktehersteller, die ihr Produktauf den europäischen Markt bringen wollen. Sie stellt hoheAnforderungen an Medizinproduktehersteller und an die BenanntenStellen, die Hersteller für die Konformitätsbewertung vonMedizinprodukten hinzuziehen müssen (ausgenommen hiervon sindMedizinprodukte der Risikoklasse I, für die eine "Selbsterklärung"des Herstellers genügt). Wir sind stolz darauf, dass TÜV SÜD diestrengen Anforderungen der MDR erfüllt und weltweit eine der erstenBenannten Stellen ist, die Zertifizierungen nach der neuen MDRdurchführen kann", sagt Dr. Royth von Hahn, Global Head of Medical &Health Services (MHS) der TÜV SÜD Product Service.Die Zahl der Benannten Stellen, die aktuell den Benennungsprozessdurchlaufen, hat sich gegenüber der Zahl der Benannten Stellen fürdie Medizinprodukterichtlinie (MDD) reduziert. Lediglich 39 deraktuell 58 Benannten Stellen haben einen Antrag auf Neubenennung fürdie MDR gestellt. Von diesen 39 Bewerbern wurden bislang 23 auditiertund TÜV SÜD wurde jetzt als zweite Benannte Stelle für die MDRanerkannt.Die wichtigsten Änderungen mit der MDRIm Gegensatz zu EU-Richtlinien (Directives) sind Verordnungen(Regulations) unmittelbar anwendbar und müssen nicht in nationalesRecht umgesetzt werden, was das Risiko von Auslegungsunterschieden inden einzelnen EU-Staaten verringert. Die neue MDR soll die Qualitätund Sicherheit von Medizinprodukten auf dem EU-Markt weiterverbessern. Zu diesem Zweck wurden die Anforderungen an alleBeteiligten und insbesondere die Hersteller von Medizinproduktenpräzisiert und verschärft.Überblick: Das ändert sich mit der MDR für die HerstellerPräzisierte und verschärfte Anforderungen an:- den Inhalt und den Umfang der Technischen Dokumentation zu einemProdukt sowie das Qualitätsmanagement eines Herstellers.- klinische Bewertungen sowie klinische Prüfungen, insbesonderemit Blick auf Art, Umfang und Qualität der klinischen Daten.- die Überwachung von Produkten nach dem Inverkehrbringen, diefortlaufend in die Bewertung der Produkte einfließt.Mehr Dokumentationspflichten sowie Berichtspflichten gegenüber denBehörden und den Benannten Stellen (Post Market SurveillancePlan/Report, Post Market Clinical Follow-up Report, Periodic SafetyUpdate Report, Summary of Safety and Clinical Performance).Vorgaben zur eindeutigen Registrierung, Identifikation undNachverfolgung von Medizinprodukten (Unique Device Identification,UDI).Die neue MDR bietet keinen Bestandsschutz. Auch Produkte, diebereits auf dem Markt sind, müssen die neuen Anforderungen erfüllenund den gleichen Konformitätsbewertungsprozess durchlaufen wie neueProdukte. "Hersteller von Medizinprodukten sind gut beraten, sichschnell über die Anforderungen der neuen MDR und über die Fristen zuinformieren. TÜV SÜD empfiehlt Herstellern von bereits zugelassenenMedizinprodukten, sich mit ihren Benannten Stellen in Verbindung zusetzen, um ihre Konformitätsbewertung nach den neuen Anforderungen zuplanen. Dies ist von größter Wichtigkeit, da die Zahl der BenanntenStellen, die die entsprechenden Dienstleistung anbieten und erbringenkönnen, künftig begrenzt sein wird. Umfassende Vorbereitung undfrühzeitige Maßnahmen sind der Schlüssel für einen reibungslosenÜbergang auf die neuen Anforderungen" betont Dr. Bassil Akra, VicePresident, Global Strategic Business Development of Medical & HealthServices (MHS) bei TÜV SÜD Product Service.Die Rolle der Benannten Stellen nach der EU-VerordnungGrundsätzlich ist der Hersteller dafür verantwortlich, dass seinMedizinprodukt den gesetzlichen Vorgaben entspricht. BeiMedizinprodukten höherer Risikoklassen muss der Hersteller eineBenannte Stelle in den Zulassungsprozess einbeziehen. BenannteStellen müssen von einer staatlichen Aufsichtsbehörde benannt und vonder EU-Kommission notifiziert werden. Die Unabhängigkeit derBenannten Stellen wird durch das System der Benennung und der damitverbundenen fortwährenden Überwachung und regelmäßigen Neubewertungdurch die Aufsichtsbehörden sichergestellt.Internationale Expertise von TÜV SÜDTÜV SÜD ist eine der größten Benannten Stellen für die Zulassungvon Medizinprodukten weltweit. Über 750 Medizinprodukte-Experten vonTÜV SÜD sind an mehr als 30 Standorten vertreten. Die Herstellerprofitieren sowohl von der technischen, wissenschaftlichen undklinischen Kompetenz als auch von umfassenden internationalenAkkreditierungen wie NRTL, INMETRO oder Medical Device Single AuditProgramm (MDSAP). Dadurch lässt sich der Aufwand für den Zugang zuinternationalen Zielmärkten vereinfachen und die Time-to-Marketverkürzen. Das Medical Device Single Audit Programm (MDSAP) ist einProjekt des International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). 