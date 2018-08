TÜV SÜD - Stefan Rentsch übernimmt Leitung der Region CEE (FOTO)

München (ots) -Der weltweit tätige Dienstleistungskonzern TÜV SÜD hat StefanRentsch zum CEO der Region Central and Eastern Europe (CEE) ernannt.Der international erfahrene Wirtschaftsingenieur übernimmt dieVerantwortung für den weiteren Ausbau der TÜV SÜD-Aktivitäten indieser Region. Dienstsitz von Stefan Rentsch ist Wien.TÜV SÜD ist ein international führender Dienstleistungskonzern mitden Segmenten INDUSTRY, MOBILITY und CERTIFICATION. Mehr als 24.000Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern fürdie Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Der Konzernverfolgt eine internationale Expansionsstrategie. "In dieserStrategie spielt die Region Central and Eastern Europe (CEE) aufgrundihrer Integration in den Europäischen Binnenmarkt und ihrerzunehmenden internationalen Vernetzung eine wichtige Rolle", sagtIshan Palit, Chief Operating Officer der TÜV SÜD AG. "Wir kümmern unshier nicht nur um die Einhaltung von gesetzlichen Standards in einerVielzahl von Branchen, sondern wir schaffen mit unseren Leistungenauch Vertrauen in technische Innovationen wie Industrie 4.0,autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien."In der Region CEE konzentrieren sich die Aktivitäten von TÜV SÜDvor allem auf den Mittelstand. "Wir wollen mittelständischeUnternehmen aktiv beim Ausbau ihrer regionalen und internationalenAktivitäten unterstützen", erklärt Stefan Rentsch. "Dazu werden wirunser Dienstleistungsportfolio in CEE kontinuierlich erweitern."Wichtige Schwerpunkte sind der Ausbau des Industriegeschäfts in dergesamten CEE-Region, der Ausbau der Aktivitäten und der Marktpositionin Polen sowie die Stärkung und Erweiterung des bestehendenAutomotive Kompetenz-Clusters in Tschechien. "Wir sind bereitsführend in Front- und Side-Impact-Simulationen und bauen unserKnow-how zum Autonomen Fahren kontinuierlich weiter aus", so Rentsch.In der Türkei ist TÜV SÜD zu einem Drittel an dem Joint VentureTÜVTÜRK beteiligt, das Hauptuntersuchungen von Kraftfahrzeugendurchführt. "In der Türkei prüfen wir bereits über 9 MillionenFahrzeuge im Jahr", betont Rentsch. Der neue CEE-Leiter plant, auchdie Digitalisierung voranzutreiben und das weltweite Netzwerk desKonzerns zu nutzen, um beispielsweise asiatische Unternehmen beimAuf- und Ausbau von Geschäftsaktivitäten in dieser Region zuunterstützen.Nach seinem Maschinenbaustudium an den Universitäten in Stuttgartund Karlsruhe und seinem Wirtschaftsingenieursstudium am KarlsruherInstitut für Technologie (KIT) sowie Führungspositionen bei mehrerenBeratungsunternehmen kam Rentsch im Jahr 2007 als Senior ProjectManager Mergers & Acquisitions zur TÜV SÜD AG nach München. Zwischen2008 und 2010 vertrat er zudem die Interessen des Konzerns alsAufsichtsratsmitglied der ATISAE in Spanien. Im April 2010 wurde erzum Head of E-Mobility ernannt und entwickelte in dieser Rolle unteranderem die Geschäftsfeldstrategie für das Prüfen & Testen vonEnergiespeichern im Bereich der Elektromobilität. Im Dezemberwechselte er in die Geschäftsführung der neu gegründeten TÜV SÜDBattery Testing GmbH. Im Mai 2013 wurde Stefan Rentsch zum CEO derRegion Korea berufen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren der Ausbauvon Prüf- und Serviceleistungen für koreanische Industrieunternehmen,die Neuausrichtung der Dienstleistungen für den koreanischenAutomobilsektor sowie der Aufbau neuer Geschäftsfelder wieElektromobilität, Renewable Energy Systems und Industrie 4.0. Zudemkonnte TÜV SÜD als einer der führenden Prüf- und Prozesspartner fürdie koreanische Medizingerätebranche positioniert werden.Weitere Informationen zu TÜV SÜD gibt es im Internet unterwww.tuev-sued.de.Pressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 19980686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: thomas.oberst@tuev-sued.deInternet: www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell