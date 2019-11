TÜV SÜD: Schnell Klarheit zur EU DS-GVO mit Self-Assessment

München (ots) - Ein neu entwickeltes, webbasiertes Self-Assessment von TÜV SÜDhilft Unternehmen bei der Einschätzung ihrer aktuellen Datenschutzkonformitätgemäß der EU DS-GVO. Die Online-Analyse wird ergänzt durch eine kostenloseErstberatung und einen frei erhältlichen Praxisleitfaden, speziell für kleineund mittelständische Unternehmen (KMU)."Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sind oft unsicher, ob sie dieAnforderungen der mit Frist zum Mai 2018 in Kraft getretenenEU-Datenschutzgrundverordnung (EU DS-GVO) erfüllen und bereits richtig umsetzen.In der Praxis stellen wir immer wieder gefährliche Lücken fest, die sogarexistenzbedrohend sein können", erklärt Andreas Rübsam, Director Data Protectionder TÜV SÜD Sec-IT GmbH.Um hier erste Hilfe zu leisten, hat TÜV SÜD ein kostenloses Tool zurSelbsteinschätzung entwickelt, das in wenigen Minuten eine konkreteRisikobewertung liefert. Das neue Self-Assessment zur EU DS-GVO ist unterhttps://www.tuev-sued.de/dsgvotest frei zugänglich. Ein Praxisleitfaden, derspeziell für die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)entwickelt wurde, ist zudem nach Registrierung kostenfrei erhältlich. Wer esnoch genauer wissen möchte, der kann auf Basis seines Testergebnisses einekostenlose telefonische Erstberatung durch einen Datenschutz-Experten von TÜVSÜD in Anspruch nehmen."Wir richten uns mit diesem Angebot branchenübergreifend an Unternehmen mit biszu 500 Mitarbeitern. Denn hier besteht nach wie vor großer Beratungs- undUmsetzungsbedarf", sagt Rübsam. Große Unternehmen haben in der Regel eigeneDatenschutzbeauftragte oder -teams. Kleineren Unternehmen fehlt dafür meist dieExpertise und die Zeit, zudem muss die Umsetzung bezahlbar sein.Das neue Self-Assessment von TÜV SÜD bietet nicht nur eine erste Risikoanalyse,sondern senkt auch die Hemmschwelle für Unternehmen, sich beim wichtigen ThemaDatenschutz im Zweifel professionelle Hilfe zu holen. Denn bei allem Aufwand istdie EU DS-GVO eine positive Errungenschaft aus Verbraucher- und Bürgersicht undbildet die Basis für vertrauensvolle Beziehungen mit externen Geschäftspartnernund eigenen Mitarbeitern. Unternehmen, die datenschutzkonform sind, vermeidendamit also nicht nur Strafzahlungen sondern haben einen klarenWettbewerbsvorteil.Das neue Self-Assessment zur EU DS-GVO von TÜV SÜD ist kostenlos und onlineverfügbar unter: https://www.tuev-sued.de/dsgvotest.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell